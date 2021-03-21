Yıllarca İzmir Ticaret Borsası'nda pamuk ajanı olarak en fazla işlem hacmi gerçekleştiren Emin Dinleten bir yıldır yazlığında seramik objeleri boyuyor. Pamukların efendisi lakabını şimdi de renklerin efendisini olarak sürdürüyor. Bir yıldır bu işle uğraşmasına rağmen usta bir sanatçı gibi çalışan Dinleten pandemiyi renklere dönüştürüyor. Yakın çevresinde yaptığı eserlere herkesin şaşırdığını ve niçin daha önce başlamadığını sorduğunu söyleyen Emin Dinleten onlara "Pamuktan başımızı alamadık" cevabını veriyor. Dinleten şimdi ise artık bu sanattan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Pamukların Efendisi lakaplı eski işadamı ve eski siyasetçi Emin Dinleten'in yaptığı eserleri gören herkes istese de Dinleten eserlerini bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunacağını belirtiyor. Dinleten bu serginin gelirini ise hayır kurumlarına bağışlayacağını da ifade ediyor.

55 YILLIK TİCARET

"1962 yılında çıktığım İzmir Ticaret Borası merdivenlerinden 55 senelik bir çalışmadan sonra; sözümü, ödememi, çalışmalarımı kurallara uygun yaparak aynı merdivenlerinden şerefle inmek nasip oldu" diyen işadamı Emin Dinleten 'Ticaret hayatımda çok fırtınalar esti ama arkamızdan kimsenin bize bir kırgınlığı, kızgınlığı olmadı. Allah'tan başka ne isteyebilirim şimdi ise ailemle birlikte güzel günler geçiriyorum. Sanat çok güzel bir uğraşı herkese tavsiye ediyorum. Keşke daha genç yıllarda başlayıp iş hayatı ile birlikte yürütseydim' dedi.

AKTİF SİYASETE GİRDİ

Emin Dinleten'in aktif siyasi hayatı Mehmet Ağar'ın Demokrat Parti lideri olduğu sırada başladı. Dinleten, Demokrat Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi oldu. Mehmet Ağar'ın ekonomi danışmanıydı. İzmir Milletvekili Adayı oldu. Partisi 2007 seçimlerinde baraj altı kalınca politikadan elini-ayağını çekti. Kendisini tamamen mesleğine verdi. İş hayatından da tamamen çekilince şimdi kendisini seramik boyama sanatına verdi.

FATİH ŞENDİL