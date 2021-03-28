Aynı odada farklı alanlar yaratın

RENK TONLARI İLE DERİNLİK KATIN

Birbirinden farklı tonları bir araya getirerek evinizin odalarına yeni boyutlar kazandırabilir, küçük odalarda bile doğru tonları kullanarak daha büyük ve ferah görünen alanlar oluşturabilirsiniz. Koyu ve açık renkleri aynı odanın içinde kullanmak derinliği ve ferahlığı aynı anda kazandıracaktır. Kolonları, duvarların köşelerini ve hatta tavanı farklı renklere boyamak odadaki derinlik algınıza yeni boyutlar katabilir. Aynı duvarın üzerinde zıt renkleri buluşturarak da odanın derinliğini değiştirebilirsiniz, böylece aynı odada yeni alanlar da oluşturabilirsiniz. Örneğin kitap okumak için oluşturduğunuz bir köşeyi odanın geri kalanından farklı bir renge boyayarak yeni bir alan havası yaratabilirsiniz.



BİRBİRİNE YAKIŞAN RENKLER

Aklınıza gelebilecek bütün renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Mesela mor ve gri, saks mavisi ve bej rengi, hatta siyah ve beyaz birbirine yakışan renk kombinasyonları olabilir. Önemli olan nokta eşyaların da renkleri tamamlıyor olması. Zıt renklerle uyumu yakalayabilmeniz için odadaki eşyaların da mümkün olduğunca duvarlarla uyumlu olabilmesi gerekiyor.