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Haberler Pazar Aynı odada farklı alanlar yaratın

Aynı odada farklı alanlar yaratın

Evlerimizi dekore ederken hep birbiriyle uyumlu renkleri seçmeye çalışırız. Peki zıt renklerin de birbirine çok yakıştığını söylesek...Zıt renklerle ruhunuzun özgür yanını serbest bırakırken tek bir odada farklı köşeler oluşturabilirsiniz...

Aynı odada farklı alanlar yaratın

28.3.2021

RENK TONLARI İLE DERİNLİK KATIN
Birbirinden farklı tonları bir araya getirerek evinizin odalarına yeni boyutlar kazandırabilir, küçük odalarda bile doğru tonları kullanarak daha büyük ve ferah görünen alanlar oluşturabilirsiniz. Koyu ve açık renkleri aynı odanın içinde kullanmak derinliği ve ferahlığı aynı anda kazandıracaktır. Kolonları, duvarların köşelerini ve hatta tavanı farklı renklere boyamak odadaki derinlik algınıza yeni boyutlar katabilir. Aynı duvarın üzerinde zıt renkleri buluşturarak da odanın derinliğini değiştirebilirsiniz, böylece aynı odada yeni alanlar da oluşturabilirsiniz. Örneğin kitap okumak için oluşturduğunuz bir köşeyi odanın geri kalanından farklı bir renge boyayarak yeni bir alan havası yaratabilirsiniz.

BİRBİRİNE YAKIŞAN RENKLER
Aklınıza gelebilecek bütün renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Mesela mor ve gri, saks mavisi ve bej rengi, hatta siyah ve beyaz birbirine yakışan renk kombinasyonları olabilir. Önemli olan nokta eşyaların da renkleri tamamlıyor olması. Zıt renklerle uyumu yakalayabilmeniz için odadaki eşyaların da mümkün olduğunca duvarlarla uyumlu olabilmesi gerekiyor.

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