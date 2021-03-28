Hamilelik için doğru zaman nasıl hesaplanır?

HAMİLE kalmak için yumurtlama dönemi hesaplamak, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biridir. Düzenli adet gören kadınlarda adet düzenini takip ederek yumurtlama dönemini bilmek önemlidir. Ama düzensiz adet gören kadınlarda ise zor olabilir ve hem gebe kalma hem de korunma adına güvenilir bir yöntem olmaktan çıkar. Vücuttaki bazı değişiklikler, bazı kadınların yumurtlama zamanını anlamasını sağlayabilir. Bunlar; genital akıntının değişip, yapışkan, kaygan, şeffaf, çiğ yumurta akı gibi bir hal alması, kasık ağrısı, vücut sıcaklığınızın yükselmesi vb. dir. Bu hislerle, yumurtlama zamanı olduğunu tahmin edebilirler. Bazen de hiç anlaşılmayabilir. Bu durumda, takvim ve testlerden yararlanılabilir.

- Yumurtalıklarımız nasıl çalışıyor?

Her ay yumurtalıklarınızda, doğumdan beri orada sessiz bekleyen, 5-6 tane yumurta olgunlaşmaya başlar ve bunlardan bir tanesi seçilerek, tam olgunluğa kadar gider ve yumurtalıktan salınır. Buna yumurtlama diyoruz. Genelde her ay sırasıyla bir yumurtalığınızdan yumurtlama olur. Yumurtlama sonrası karın boşluğuna salınan yumurta, tüplerin saçaklı kısımları tarafından, süpürülerek alınır ve rahme doğru ilerletilir. Burası, dölenmenin olacağı yerdir. Düzenli adet görüyorsanız, hesapladığınız bir sonraki adetiniz başlangıç gününden 14 gün geri saymanız gerekir. Örneğin; 28 günde bir adet gören bir kadında; 14. gün olası yumurtlama günüyken; 32 günde bir adet

gören bir kadında, 18. gün olası yumurtlama günüdür. Kadın genital sisteminde, sperm hücresi ortalama 72 saat canlı kalabileceği için, hesapladığınız yumurtlama gününün 3 gün öncesi; yumurtanın ömrü de 24 saat olduğu için bu günün 1 gün sonrası arasındaki dönem, gebe kalabilme ihtimalinizin en yüksek olduğu dönemdir.

Kullanabileceğimiz testler var mı?

Yumurtlama günü hesabında bazı testlerden de yararlanılabilir. Bunlardan biri, vücut sıcaklığının ölçülerek kaydedilmesidir. Her sabah bir termometre ile koltuk altınızdan ölçtüğünüz vücut sıcaklığınızı kaydederseniz, adetin orta döneminden sonra ortalama 1 santigrat derece daha yüksek seyrettiğini göreceksiniz. Bunun nedeni yumurtlamayla, progesteron hormonunun salgılanması ve bu hormonun, vücut sıcaklığını arttırmasıdır. Arttığı gün, yumurtlamanın olmuş olduğunu göstereceği için, birkaç ay takip sonrası, kendi yumurtlama gününüzü tahmin edebilir ve bu artışın birkaç gün öncesini yumurtlama günü olarak hesaplayabilirsiniz. Diğer bir yöntem de eczanelerde satılan, LH testleridir. Bu hormon, yumurtlama olmadan ortalama 36 saat önce kanda çok yüksek değerlere çıkar ve yumurtanın son olgunlaşmasını sağlar. İdrarda da arttığı için, sabah idrarınızda bu hormonu araştıran, evde yapabileceğiniz testle, yumurtlamanızın birkaç gün içinde olabileceğini anlayabilirsiniz.

BURCU ILGIN