İki tekerlek üzerinde keşfedebileceğiniz şehirler

NEW YORK, ABD

New York, bisiklet dostu bir şehir olarak öne çıkıyor. Şehirde yapılan bazı düzenlemeler sayesinde bisikletliler can güvenliği içerisinde yolculuk yapabiliyor. Yayalar ve bisiklet, scooter gibi motorsuz araçlar ile seyahat eden vatandaşlar için kolaylıklar sağlanmış. Bu amaçla bazı yollar ve caddeler taşıt trafiğine kapatılarak yalnızca motorsuz taşıtlara ve yayalara tahsis edilmiş. Ayrıca taşıt trafiğinin aktığı yollara yeşile boyanmış şeritler eklenerek bisiklet yolları tahsis edilmiş. Bu sayede 560 kilometrelik bir mesafenin bisiklet yoluna kazandırıldığı biliniyor. Şehirde motorlu araçlara ait otoparklar gibi bisikletler için de çok sayıda otopark inşa edilmiş. New York'ta neredeyse 1000 adet kadar bisiklet istasyonu bulunuyor.



AMSTERDAM, HOLLANDA

Burası dünya üzerindeki en iyi 3 bisiklet şehrinden biri olarak anılıyor. Kanallarla çevrili oluşu, doğal güzellikleri ve kültürel yapısıyla Avrupa'da diğer turistik merkezlerden bir adım öne çıkan Amsterdam'da bin 500'den fazla köprünün bulunduğu biliniyor. Hareketli gece hayatı, lezzetli Hollanda mutfağı ve kendine özgü atmosferiyle bu Avrupa kenti benzersizliğini her daim koruyor. Bu şehirde neredeyse motorlu taşıtlarla aynı yoğunlukta bisiklet kullanan insan görebilirsiniz. Taksi veya metro gibi temel ulaşım araçları arasında kabul edilen bisiklet burada günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle de kentin pek çok noktası araç trafiğine kapalı durumda. 400 kilometre uzunluğunda bisiklet yoluna sahip olan Amsterdam'da kenti oluşturan kanallar ve sokakların her biri bisiklet yoluyla birbirine bağlanıyor.



KOPENHAG, DANİMARKA

BİSİKLETTE dünyanın bir numarası olan Kopenhag'ta nüfusun neredeyse yarısından fazlasının bisiklet üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada insanları yağmur, sıcak veya kar ayırt etmeksizin her hava koşulunda bisiklet pedalı çevirirken görebilmek mümkün. Bisikletle kentin hemen hemen her noktasına ulaşılabiliyor. Şehir yönetimi daha çok insanın bisiklet kullanması için sürekli olarak yenilik ve proje peşinde. 480 kilometre uzunluğunda bisiklet yoluna sahip olan Kopenhag'ın her bir köşesinde bisiklet malzemesi satan dükkan veya bisiklet kiralanabilecek ofis görebilirsiniz. Elektrikli, GPS'li olmak üzere bisikletin her çeşidinin yer aldığı bu şehir tam bir bisiklet dostu.



STRAZBURG, FRANSA

Hollanda'ya benzer şehirde bu şehirde de günlük hayatta çok sayıda bisikletli görebilirsiniz. 530 kilometrelik bir bisiklet yoluyla örülü olan Strazburg'ta bisiklet toplu taşımadan daha çok tercih ediliyor. 530 kilometre uzunluğunda bisiklet yoluna sahip olan Strazburg'ta en rahat ulaşım yolunun bisiklet olduğunu söylersek yanılmayız. Bu şehri diğer benzerlerinden ayıran bir diğer özellik ise Velhop adlı kendi bisiklet kiralama sistemine sahip olması. Telefondaki uygulama üzerinden konumunuza en uygun mesafedeki Velhop bisikletini kolayca ödünç alabiliyorsunuz. Ulaşımınızı tamamladıktan sonra da en uygun durağa üzerindeki anahtar ile kilitleyerek bisikleti teslim edebiliyorsunuz.



EINDHOVEN, HOLLANDA

Hollanda genel itibarıyla düzlüklerden oluşan bir coğrafyaya sahip. Motorlu taşıtlar değil de bisiklet kullanımı temel alınarak inşa edilen bir ulaşım ağına sahip olan bu şehirde neredeyse herkes bisiklet sahibi. Burada bir adet de ünlü bir mimari tasarıma sahip olan bisiklet parkı bulunuyor. The Blob adı verilen bu bisiklet parkı 1700 bisikletlik kapasitesi ve baloncukları andıran mimarisiyle ilgi çekmeyi başarıyor. Eindhoven'da bisiklet kullanımı öyle yaygın ki kendisine konuşma dilinde bir terim bile edinmiş. Trafikte öylece duran araçların arasından sıyrılarak bisikletle geçmeye hovering adı veriliyor. Her gün pek çok insan trafiğe takılmadan hovering yaparak ulaşımını sağlıyor.



UTRECHT, HOLLANDA

300 bin kişilik nüfusuyla Utrecht, Hollanda'nın en bisiklet sever konumlarından birisi. Hollanda'nın 4. büyükşehri bisikletle keşfedilmeye oldukça uygun. Ülkenin merkezinde yer alan bu şehir en az Amsterdam kadar bisiklet dostu bir yer. Upuzun bisiklet yolları, yemyeşil bisikletle girilebilen parkları olan bu şehrin neredeyse her yerinde bisikletli insanları görebilirsiniz. Çok sayıda bisiklet parkına da sahip olan Utrecht'te Hollanda'nın 12.500 bisiklet kapasiteli en büyük bisiklet parkının inşa edildiği biliniyor. Turistler için 8 ayrı bisiklet rotasının bulunduğu Utrecht'in pek çok noktasından bisiklet kiralayabilirsiniz.



MÜNSTER, ALMANYA

Münster Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti sınırları içerisinde yer alan bir şehir. Bu kentte tüm trafik akışının yüzde 39'unu bisiklet kullananlar oluşturuyor. Kent yönetiminin sürekli olarak bisikleti destekleyen projeler üretmesi ve bisiklet yolları yapması sonucunda 2014 senesinde yapılan araştırmanın sonucuna göre vatandaşların yüzde 29 gibi büyük bir oranda trafik içerisindeki motorlu taşıt kullanımından vazgeçtiği görülüyor.



MALMÖ, İSVEÇ

İsveç'in tarihi ve kültürel yönden en zengin konumlarından biri olan Malmö, Kopenhag'a oldukça yakın bir konumda. Malmö, 400 kilometrelik bir bisiklet yoluna sahip. Kentin neredeyse her yeri bisikletlilere yaşamı daha da kolaylaştırmak için düzenlenmiş durumda. Trafik ışıklarında bisikletlilerin tutunması için aparatların eklenmesi de bunun en güzel örneklerinden birisi.