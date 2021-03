Lüks araçların kaplaması Hatice ustaya emanet

Denizli'de eşinin mesleğine merak saran Hatice Ünsal, oto kaplama sektöründe bir ilki başararak hemcinslerine örnek oldu. Lüks araçlarını teslim eden müşterilerinin şaşkınlıkla izlediği Ünsal, erkeklerle özdeşleşen mesleğindeki başarısıyla son model araçlara estetik katıyor.

TİTİZ VE HASSAS İŞÇİLİK

Denizli'de yaşan ön lisans mezunu 26 yaşındaki Hatice Ünsal, 3 yıl önce kasiyerlik yaparak geçimini sağlıyordu. Ara ara eşinin yanına gelerek yardım eden Ünsal, sonrasında araçlara karşı bir ilgisi olduğunu fark etti. Bunun üzerine eşine durumdan bahseden Ünsal, kasiyerliği bırakarak eşinin yanında çalışmaya başladı. İlk 6 ay boyunca eşinin destekleriyle kaplama yapmayı öğrenen Ünsal, kısa süre içerisinde işi kavrayarak tek başına araç kaplamaya başladı. Ünsal, becerisiyle müşterilerinin de takdirini kazandı. Son model lüks araçlarını teslim etmeye geldiklerinde karşılarında Hatice Ustayı gören müşteriler, ilk başta şaşkınlarını gizleyemeseler de Ünal'ın azmini takdir etmekten kendilerini alamıyor. Ortaya çıkan başarılı sonuç sonrası Ünsal'ı tebrik eden araç sahipleri, bu sektörde kadınları da görmenin mutluluk verici olduğu belirtiyor.

DENİZLİ'DE TEK

Hatice ustadan çok memnun olduğunu ve başarılı bir iş ortaya çıkardığını belirten iş yeri sahibi Arif Şahin, "En başta yaptığımız işte detaycılık bizim için çok önemli ve işimizin titiz olması gerekiyor. Bir kadın gözüyle elinin değmesi işimizin titizlik ve hassasiyetini artırdı. İş yerimizde çok ciddi bir şekilde kadın müşterilerimiz çoğaldı. Bu tür işler genellikle erkeklerin yaptığı işlerdir ama Hatice ustamızdan çok memnunum. Çok özverili bir şekilde çalışıyor. Kısa sürede ustalığı öğrendi. Bu tür ustalarımızın dünyada az örneği var. Denizli'de ise ilk ve tek. Tam anlamıyla arabayı tek başına kaplayabilecek, bütün detayları yapabilecek kabiliyete sahip.



DETAYCILIĞIMIZ AVANTAJ SAĞLIYOR

Tamamen detaycılık isteyen oto kaplama işine kadının eli değdiren Ünsal'ın, kadın müşterilerin sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Kadınlara örnek olmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Ünsal, kadının istediği zaman her şeyi başarabileceğini belirterek; "Bu işe 3 yıl önce başladım. Eşim ilk ustam ve onun bu meslekte olması bana çok büyük bir avantaj oldu. Müşteriler ilk anahtar teslim ettiklerinde şaşırıyorlar ve arabalarını teslim ettikten sonra hayran kalıyorlar. Bir kadının elinin değmesi, işlerimizi yoğunlaştırdı. Detaylı ve titiz çalışma müşterilerimizi memnun etti. Bir aracı şu an tamamen tek başıma yapabiliyorum ama tampon kısmını kaplarken zorlanıyorum. İlerleyen dönemlerde bunu da başaracağıma inanıyorum. Kadınlarımız istedikleri zaman her işin üstesinden gelebilirler. Onlar yeter ki istesin başaramayacağı iş yok. Bende onlara buradan örnek olmak istedim" dedi.

