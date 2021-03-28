Sokaktaki dostlarına yardım patisi uzattılar

İZMİR depreminin acılarını sarmak için kurulan İyilik Takipçileri depremin ardından pek çok yarayı sarmaya devam etti. Doğal afetlerde zarar görenlerin dışında yardıma ihtiyacı olan herkese yetişmek için çalışan İyilik takipçileri bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen platformu seçilen Platform, hayvan hakları konusundaki çalışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Hayvan dostlarının aileleri, hayvanlarının kimlikleriyle beraber İyilik Takipçileri Platformu'na giderek kayıt oldular ve onursal üyelik aldılar. Dolayısıyla patili dostlara üyelik veren ilk platform olarak adını tarihe yazdırdı.

SÖZLEŞMEYE PATİ

İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya: "Platform olarak hayvan dostlarımız üzerine birçok proje yapıyoruz ve yapmaya da devam etmekteyiz. İyilik Takipçileri'nden oluşan ordumuzla farkındalık yaratan ve hayvan dostlarımızı mal statüsünden çıkaran bir projeye imza atmak istedik. Türkiye'de ilk kez bir platform ve insan dışında bir canlı böyle bir sözleşmeye imza attı. Hayvan dostlarımızın aileleri, onursal üyemiz olan patilerimiz adına aylık cüzi bir bağışta bulunuyorlar. Bu bağışların tamamı da sadece sokaktaki hayvan dostlarımız için kullanılıyor. Hayvan dostlarımızla ilgili Türkiye'ye damga vuracak projelerimizi çok yakında açıklayacağız" dedi. Düzenlenen eğlenceli onursal üyelik törenine çok sayıda katılım gerçekleştirildi.



TÜRKİYE'DE BİR İLK

Başkan Rana Çetinkaya'nın imzası ve hayvanların pati baskısının yapıldığı sözleşmenin maddeleri ise şöyle; 1)Bu sözleşme ile hayvan dostumuz, diğer tüm üyelerimizle aynı haklara sahiptir. 2)Tüm üyelerimiz, onursal üyemizi korumakla mükelleftir. 3)Hayvan dostumuzun platformumuza ödediği aidatların tümü sadece hayvan dostlarımızla ilgili yapacağımız projeler için kullanılabilecektir. 4)Hayvan dostumuz hayvan dostları koruyucusu unvanı alacaktır. 5)İyilik Takipçileri Platformu, hayvan haklarının korunması ve bakımları için tüm gayretiyle çalışmalar yapacağını taahhüt eder.

MELİH DEMİRTAŞ