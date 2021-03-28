Yılların izini dolgu ile silmek mümkün

● DOLGU UYGULAMASI NEDİR?

Yüzünüzden yılları silmek, dolgun dudaklara kavuşmak ya da daha çekici görünmek için güvenli, çabuk ve pratik dolgu uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Hyalüronik asit bazlı dolgu enjeksiyonu, güneş hasarı ve yaşla birlikte meydana gelen ince çizgileri, derin kırışıklıkları doldurmak ve yüzü yeniden şekillendirmek için uygulanan kozmetik bir işlemdir. Kalıcılığı 4-6 ay olan hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri, etkili ve sonucunu hemen görebileceğiniz bir antiaging tedavidir.



● DOLGU UYGULAMASI NE KADAR SÜRER?

Uygulama 15-30 dakika arası sürebilir. Uygulamadan hemen sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Uygulama yapılan bölgede hafif bir şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Bir-iki günde tamamen geçerler.



● UYGULAMA SONRASINDA HERHANGİ BİR YAN ETKİ SÖZ KONUSU MU?

Hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerinin en önemli özelliği alerjik bir reaksiyona neden olmamalarıdır. Bunun nedeni, bu maddenin vücutta zaten doğal olarak bulunmasıdır.



● SONUÇLARIN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Geçici dolguların etkisi uygulamasının 6 ay ile 18 ay arasında değişmektedir. Bu süre seçilen dolgunun içeriğine, yoğunluğuna ve nereye enjekte edildiğine göre değişir.

● DOLGU İLE BOTOKS BİRLİKTE UYGULANABİLİR Mİ?

Evet, özellikle iki kaş arasında derin çizgilerde dolgu enjeksiyonlarının botoks ile kombine edilmesi hem dolgunun kalıcılığını artırır hem de çok daha başarılı sonuçlar yaratır.



● DOLGU UYGULAMASININ FİYATI NEDİR?

Fiyat, uygulanacak bölgeye ve enjekte edilecek doza göre değişir..

BURCU ILGIN