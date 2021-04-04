Bodrum’da her mevsim bahar

TÜRSAB ve Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bodrum Leleg Yolu çalıştayının tanıtım toplantısında Bodrum turizminin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. La Quinta By Wyndham Bodrum Otel'inin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Ticaret Odası Meclis Üyesi Toros Demirdöven ve TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Mustafa Demir, 9 antik kenti bağlayan ve içerisinde antik yapılar ve tarihi eserleri barındıran Leleg yolunun dünya turizmine kazandırılmasının Bodrum ve ülke adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Demir, "Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, BOTAV, TÜRSAB ve diğer STK'ların uzun uğraşlar sonucu yeniden yaşama geçirdiği antik Leleg yolu projesi kentimizin turizm potansiyelini 4 mevsim birden yaşatacak imkanlar sunuyor. Yürüyüş, bisiklet ve diğer doğa sporlarının yanı sıra, zeytinyağı tadımı, yöresel yemekler, mantar toplama ve Bodrum'a özgü diğer kültürel zenginlikler de bir arada sunulacak" diye konuştu.

HEDEF 12 AY TURİZM

Leleg yolunun tanıtımı için seyahat acentelerini de misafir ederek bu deneyimi yaşatacaklarını ifade eden Mustafa Demir, şunları söyledi: 'Bodrum'da Her Mevsim Bahardır' mottosu ile, Bodrum'un doğa ve tabiat güzelliklerini katılımcılara tanıtarak, kısalmakta olan turizm sezonunu uzatmaya gayret edeceğiz. Yıllarca, Bodrum turizmcilerinin hayali olan '12 ay turizm' kavramının, uzun vadeli planlama ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bodrum'un ortasından geçen ve Bodrum Ticaret odası ile GEKA'nın, 2016 yılında açtığı Bodrum Leleg Yolu'nun, Bodrum'un tabiat varlıklarını tanıtmakta en iyi materyal olduğunu biz biliyoruz ve tüm dünyanın bilmesini sağlayacağız. Geziye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden turizm profesyonelleri, satın alma, medya ve seyahat acenteleri katılacak. Şirket ve bayi toplantıları düzenleyen acenteler de yıl içinde konuğumuz olacak. Organizasyon, 5-8 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek"