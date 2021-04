Burun ameliyatı ile doğal ve estetik görünüm

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Korhan, açık ve kapalı burun estetiği (Rinoplasti) operasyonlarıyla hem estetik hem de fonksiyonel bir buruna kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi. Açık ve kapalı burun estetiği ameliyatı tercihine, hastanın burun yapısına göre uzman hekim tarafından karar verilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. İbrahim Korhan, her iki operasyonun kendi içinde avantaj ve dezavantajları olduğunu ifade etti. İlk defa burun estetiği olmak isteyenlerde kapalı burun estetiği operasyonu yapmayı tercih ettiğini dile getiren Op. Dr. Korhan, "Kapalı burun estetiğinde cildi kesmeden burun içine müdahale ederek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ciltte daha az hasar oluyor. Kapalı rinoplasti yöntemi, iyileşme süresini kısaltıyor ve morluk oluşumunu da azaltabiliyor. Son düzeltmelerin yapılmasına olanak veriyor" diye konuştu. Korhan, aşırı eğriliklerde ve daha önce ameliyat olmuş burunlarda açık burun ameliyatının tercih edildiğini kaydetti. Her iki ameliyat tekniğinde de hasta hem estetik bir buruna sahip oluyor hem de et büyümesi ve kemik eğiriliği düzeldiği için daha rahat nefes alabiliyor.