Büyük prostatlara da kapalı ameliyat şansı

ÖZEL Sağlık Hastanesi Üroloji Kliniği Uzmanı Op. Dr. Emir Akıncıoğlu; iyi huylu prostat büyümesinin 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, hastalığın idrar yapma ile ilgili birçok probleme sebebiyet verdiğini, kalıcı tedavinin mümkün olduğunu ifade etti. Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Op. Dr. Emir Akıncıoğlu yeni nesil HOLEP ameliyatının prostat büyümesindeki en modern tekniklerden biri olduğunu belirtti. Op. Dr. Akıncıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Cerrahi müdahalelerde eski yıllarda TUR denilen kazıma ameliyatını yapıyorduk. Bu işlemde prostatın içi parça parça kazınarak alınıyordu. Fakat çok büyümüş prostatlarda tamamen kazıma mümkün olamayacağı için hastalarımızı açık ameliyata yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Yeni nesil teknolojide "Holmium Lazer" denilen özel bir cihazla HOLEP denilen bir ameliyat tekniğini uyguluyoruz. Bu teknikte prostatı kazımıyor, tüm büyümüş dokuyu bütün parça halinde prostatın kabuğundan sıyırıyoruz. Böylelikle çok büyük prostatlarda bile artık kapalı ameliyat yapma şansımız oluyor. Ayrıca işlemde kanama daha az olduğundan kan sulandırıcı benzeri ilaç kullanan hastalar için de HOLEP güvenilir bir yöntem. Hastalığın tekrarlama riski HOLEP tekniği ile çok daha düşük"