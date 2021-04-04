“Dr. Kenger” toplamak cesaret istiyor

Bazılarımızın adını dahi duymadığı 'Kenger' bitkisinin son yapılan araştırmalara göre birçok hastalığa iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği anlaşıldı. Bahar aylarında, yağmurlarla birlikte yol kenarlarında ve arazilerde kendiliğinden yetişen sert dikenli 'kenger' bitkisinin, sindirim siteminden, damar tıkanıklığına, diş ağrısından safra kesesi taşlarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği ortaya çıktı. Halk arasında 'hekim otu' diye anılan bitkiyi toplamak son derece zahmetli. Güneydoğu'da, çobanların araziden toplayıp, kilosu ortalama 17-20 liraya sattığı "Kenger" Batı bölgelerinde ise pazar tezgahlarında satılmıyor. Kenger'i, doğadan toplayıp yemek isterseniz, canınızın yanmasını da göze alacaksınız demektir. Sert ve bol dikenli bitki size kolay kolay teslim olmayacaktır. Eğer, kanayan ve diken dolu ellerinize rağmen toplamayı başardıysanız önce sizi tebrik ederiz. Artık, hekim otunun şifasından da faydalanmayı hak ettiniz. Hemen oracıkta sapını dikenlerden temizleyerek çiğ olarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda, sebze yemeği, sakızı ve kahvesi yapılan bir bitki olduğunu da unutmamak lazım.

HER DERDE DEVA

Kent kültüründe yetişen çocukların ve gençlerin belkide hiç tanışmadığı Kenger bakın nelere iyi geliyor? Sindirim sistemini rahatlatır. Sinirleri güçlendirir ve kanı temizler. Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur. Sakızı dişleri temizlemekte ve diş etlerini kuvvetlendirmektedir. Kenger bitkisi özellikle karaciğer organı için çok faydalıdır. Karaciğer yağlanmasına tavsiye edilmektedir. Diş ağrıları, diş eti rahatsızlıkları ve dişlerin beyazlatılmasında, iltihaplanan veya patlayan kulak zarının tedavisinde, safra kesesi taşlarının düşürülmesinde, mide ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara karşı çok etkilidir. Tarih boyunca 'sarılık' hep korkulan bir hastalık olmuştur. Terletici, karaciğer koruyucu, safra akımını hızlandırıcı, özellikleri vardır. Avrupa Birliği ülkelerinde, mantar zehirlenmelerinde, hepatit B, AIDS gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında, kanser ve kronik hastalıkların tedavilerinde önleyici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Son söz: Yağışlı günlerin ardından her yerde görebileceğiniz, bitkiyi bir kez olsun tadın derim.

■ NADİR UYSAL