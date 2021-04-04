Fazla kilolardan kurtaran yağlar

GREYFURT YAĞI

Greyfurt yağı, vücut yağının parçalanmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Bir çalışma, karın bölgesine greyfurt yağı ile masaj yapmanın göbek yağını ve bel çevresini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Greyfurt yağı ayrıca kalp atış hızını düzenler, sindirim sürecini iyileştirir ve iştahı azaltmaya yardımcı olur. Greyfurt yağının taze ve canlandırıcı bir kokusu vardır. Mükemmel bir idrar söktürücü ve lenfatik uyarıcıdır. Bu yüzden adını birçok selülit kreminin içeriğinde görebilirsiniz. Ek olarak, greyfurt yağı şişkinliği önler, sindirimi iyileştirir, yağ yakımını artırır ve iştahı azaltır, bunların hepsi kilo vermeye yardımcı olur. Greyfurt yağı, oksidatif stres seviyelerini azaltarak, vücudunuzdaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki eşitsizliği dengelemeye yardımcı olur.



LİMON YAĞI

TIPKI limon suyu gibi limon yağı da kilo vermeye yardımcı olabilir. Yağ, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, enerji seviyenizi artırır ve sinidirm sağlığını destekler. Araştırmalar, limon yağının kokusunu solumanın ruh halini iyileştirdiğini ve vücut yağının parçalanmasını hızlandırdığını gösteriyor. Suyunuza 1-2 damla limon yağı ekleyerek kolayca başlayabilirsiniz. Bunun haricinde çeşitli soluma yöntemlerini de seçebilirsiniz.



LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı mükemmel bir stres gidericidir, gerginliği azaltır ve geceleri kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Daha fazla uyku, daha fazla enerji demektir, bu da size egzersiz yapmak ve kilo verme hedefinize ulaşmak için gereken gücü verecektir. Lavanta yağı kilo vermeye çalışırken ve sağlıksız yiyecekler için isteğinizi azaltmaya çalışırken de faydalı olabilir. Elinize 4-5 damla lavanta yağı sürüp koklayabilirsiniz. Ayrıca yatmadan önce şakaklarınıza, bileklerinize ve boynunuzun arkasına bu uçucu yağdan iki veya üç damla damlatabilirsiniz.



NANE YAĞI

Nane yağı kokusu, sağlıksız yiyecek isteğinizi de bastırabilir ve kendinizi daha tok hissetmenizi sağlayabilir. Rahatlatıcı bir etki için banyo suyunuza dört ila beş damla nane yağı ekleyebilirsiniz. Bir taşıyıcı yağa birkaç damla nane yağı ekleyip, ardından odaklanmak ve uyanık kalmak için bileklerinize veya boynunuzun arkasına birkaç damla sürebilirsiniz. Bir nane yiyebileceğiniz veya açlık başladığında bir bardak nane çayı içebileceğiniz gibi, içme suyunuza da ekleyebilirsiniz.



ZENCEFİL YAĞI

Zencefil yağı, iltihabı, stresi, şekerli gıda isteğini azaltır ve sindirimi destekler. Bu yağ aynı zamanda bir termojenik görevi görür, bu da yağ yakmaya ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Zencefil yağı, vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olarak kilo vermeye yardımcı olur. Mideden toksinleri, bağırsaktaki kötü bakterileri gidermeye, sindirimi artırmaya ve mide ve bağırsak rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olur.

FATİH ŞENDİL