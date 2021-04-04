Hem doğal hem de genç görünebilirsiniz

Alsancak'ta hizmet veren LT Clinic'in kurucusu Medikal Estetik Hekimi ve Mezoterapi Uzmanı Dr. Levent Tunçer, yaşla birlikte ortaya çıkan leke, çökme, sarkma ve kırışıklıkların estetik ve doğal bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi. Her yaş grubunun farklı talep ve ihtiyaçlarla kendisine başvurduğunu dile getiren Dr. Levent Tunçer, cilt tedavisi anlamına gelen mezoterapinin yanı sıra yüz şekillendirici dolgu ve askı yöntemleriyle de başarılı uygulamalar yaptığını ifade etti. Mezoterapi uygulamaları hakkında bilgi veren Dr. Tunçer, "Yaşla birlikte ciltte görülen elastikiyetin kaybolması, lekeler, yüzde oluşan çökme ve sarkmalar, kırışıklık gibi deri tedavilerine yönelik işlemler yapıyoruz. Mezoterapik işlemler kapsamında iğne ile medikal ilaçlar ve cilt yenileme, gençlik aşısı, kişinin kendi kanından elde edilen PRP ve hyaluronik asitten elde edilen somon DNA aşısı gibi uygulamalarla cildi gençleştiriyoruz. Botoks uygulamasında ise alın bölgesi ve göz çevresindeki kırışıklıklara müdahale ediyoruz. Botoks ayrıca, migren, terleme, diş sıkma tedavilerinde de başarılı sonuçlar veriyor. Bu uygulamalar cerrahi müdahale olmayıp 15 ila 30 dakika arasında sürüyor ve kişiyi genç bir görünüme kavuşturuyor" dedi.