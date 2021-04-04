Hiçbir şey yiyemiyor ve kilo kaybediyorsanız dikkat

● Gebelikte bulantı ve kusma normal mi?

Bir miktar mide bulantısının gebeliğin özellikle ilk aylarında görülmesi çok doğaldır. Tüm gün olabilmekle beraber, bulantılar genelde sabahları olur. Çoğu anne adayında, bulantı ve kusma hafif seyreder ve 3. aydan sonra azalarak, kaybolur. Bu bulantılar size ve bebeğinize zarar vermez ve bebeğinizin bir sorunu olduğunu göstermez. Hiç bulantı kusma olmaması da bazı anne adaylarını tedirgin edebilir ve bebeğin sağlıklı olup olmadığı konusunda, endişeye düşürebilir. Ama bu durum sizin ve bebeğinizin sağlığıyla ilgili bir sorunun belirtisi değildir.



● Bulantının sebebi nedir?

Araştırmalarda, gebelikte bulantı ve kusmaya sebep olan neden hala bulunamasa da, artan gebelik hormonları suçlanmıştır. İlginç olan, bulantıların genellikle, 3. ayında bu hormonların düzeyinin plato çizdiği dönemde hafifleyip geçmesidir. Yine yapılan bazı araştırmalar da anne adayının psikolojik durumunu, tetikleyici faktörler arasında göstermektedir. Örneğin; istenmeyen gebeliklerde, ya da aile içi çatışmanın olduğu gebeliklerde bulantı ve kusma daha sık görülmekte ve daha şiddetli seyretmektedir.

● Doktorumu ne zaman aramalıyım?

Bazı durumlarda, bulantı kusma çok şiddetli seyredebilir ve tüm gebelik boyunca devam edebilir. Anne adayının hiçbir şey yiyemeyip, kilo kaybettiği ve vücut su elektrik dengesinin bozulduğu bu duruma hiperemesis gravidarum denir ve ciddi bir tedavi ve izlem gerektirir.

ZENCEFİL TAKVİYESİ

● Hafifletmek için ne yapılabilir?

Gebelikte bulantı ve kusmanın tam bir tedavisi yoktur. Bazı önlemlerle, bulantıları hafifletmeniz ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamanız mümkündür. Örneğin; Sizi rahatsız eden kokulardan uzak durun. Sabah kalktığınızda ortamı havalandırmak, günde 3 öğün, ağır yemek yerine, sık sık az yemek, proteini yüksek, yoğurt gibi atıştırmalıklar tüketmek, yataktan kalkmadan, tuzlu kraker türü atıştırmalıklar yemek midenizi rahat rahatlatacaktır. Yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durun. Ve istirahat iyi gelecektir. Etkinliği araştırmalarla kanıtlanmış olan bir gıda takviyesi de zencefildir. Hapları kullanılabileceği gibi, kaynatılması da işe yarayabilir. Tüm bu sebepler ekarte edildikten sonra, doktorunuz bazı ilaçlar önerebilir. İlk etapta B6 vitamini tavsiye edilebilir. Multivitamin ilaçları büyük ve yutulması zor olup, bulantıyı artırıyor gibi görünse de aslında içinde bulunan B6 vitamini, bulantıyı hafifletmede etkilidir. O nedenle, ezerek de olsa, içebildiğiniz bir sıvıyla beraber alınmalıdır. Bunlar işe yaramazsa, doktorunuz diğer ilaçlara geçebilir. Gebelikte güvenle kullanabildiğimiz bulantı giderici ilaçlar mevcuttur ve bunlar asla doktor tavsiyesi olmadan alınmamalıdır. Eğer şiddetli bulantı, vücut su elektrolit dengesini bozduysa, bunu düzenlemek amacıyla, damar yoluyla serum tedavisi gerekebilir. Her ne kadar, bulantı kusma gebeliğe bağlı olsa da, özellikle şiddetli seyreden durumlarda, doktorunuz altta yatan başka bir sebep olup olmadığını araştırabilir. Örneğin; çoğul gebelik, üzüm gebeliği, tiroit hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi.

BURCU ILGIN