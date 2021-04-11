Dişçi koltuğunda canlı konser

Diş doktorluğundan müzik dünyasına uzanan bir yolculuk. Ve bu yolculuğun kahramanı Erdem Sur ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Sur, tedavi sonrasında vakit kalırsa hastalarına canlı müzik bile yaptığını söyledi.



● Müzik ile profesyonel anlamda ilgilenmeye nasıl başladınız?

Müziğin içine doğmuş bir insanım, kendimi bildim bileli gerek konuşurken gerek şarkı söylerkenki sesimle ilgili övgüler alırım. Uzun yıllardır enstrüman çalıyorum. Söz- müzik yazarı da olduğum için kendime ait bestelerimin sayısı günden güne artmaya başlamıştı. Çalışmalarımı dinleyen yakın çevrem eserlerimi değerlendirmem konusunda ısrarcı oldular. Profesyonel müzik hayatına adım attım.



MÜZİK KADERİMDE VAR

● Ailede müzikle ilgilenen birileri var mıydı?

Rahmetli babam çok yetenekli bir insandı. Eline aldığı her enstrümanı çalardı. Haliyle müzik bizim kaderimizdi. Ailedeki herkes bir enstrüman çalar ve şarkı söyler. Zaten kardeşim de müzisyen ve enstrüman imalatçısı.



● Siz hangi enstrümanları çalıyorsunuz?

Gitar, keman, piyano



● Sözleri ve müziği size ait olan Reva ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptınız. Sevenleriniz yeni parçanızı sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bir proje var mı?

Evet ikinci şarkım için stüdyo çalışmalarına başladık. En az "Reva" kadar iddialı bir çalışma geliyor.

● Üretirken sizi besleyen ne oluyor? Yaşanmışlıklar mı yoksa gözlemleyerek mi üretiyorsunuz?

Meslek birliğimizde üstüme kayıtlı 15 bestem var, tamamını yaşanmışlıklar üzerine yazdım. Hiçbir eserim oturup şarkı yazayım şeklinde çıkmadı. Bazen yürürken, bazen rüyalarımdan etkilenerek çıktı ortaya şarkılarım.



● Müzik piyasasını değerlendirir misiniz?

Müzikle içi içe bir toplumuz bunun paralelinde müziğimiz de çok renkli. Yapılan çalışmaları beğeniyorum fakat ister istemez pandemi piyasayı çok etkiledi.



● Erdem Sur kimleri dinler?

Kulağına güzel gelen her şeyi dinler ama özellikle idollerim Kayahan ve Queen müzik grubudur.



● Aynı zamanda başarılı bir diş doktorusunuz. Hastalarınız sizi televizyonda ya da radyolarda görüyor, dinliyor. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Zaten hastalarımın çoğu müziğe olan ilgimi bilir. Hastalarıma tedavi sonrasında eğer vakit kalırsa canlı müzik bile yapıyorum. Hem onlar keyif alıyor hem de bana moral oluyor. Tabi ki bu gelen popülerlik kendimi olduğu kadar hastalarımı da gururlandırıyor. Çok güzel tepkiler alıyorum.



● Pandemi döneminden sağlık çalışanları çok fazla etkilendi. Hastalarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?

Ne yazık ki pandemi döneminde birçok meslektaşımızı kaybettik. Maddi manevi çok yıprandık. Bu hastalıktan kurtulabilmemiz için toplumca hareket etmek zorundayız. Hijyen ve mesafe kurallarına uyup toplumca aşılanırsak sonucun iyi olacağını düşünüyorum



● Bu süreçte en çok ne yapmayı özlediniz?

Uzun yıllar spor yapmış biri olarak hunharca spor yapmayı özledim. Tabi ki sevdiklerimle sosyalleşip doyasıya sarılmayı.

MELİH DEMİRTAŞ