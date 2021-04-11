İzmir'in Tire ilçesinde, 1927 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından Güme dağında yaptırılan 94 yıllık anıt çeşme deyim yerindeyse 'Pisa' kulesine özendi. 21 Şubat'ta, mermerlerinin kırılarak parçalanmasıyla Yeni Asır'ın, "Tarih düşmanları Paşa çeşmesini kırdı" başlığıyla sayfalarına taşıdığı sembol yapı niteliğindeki tarihi çeşme, bu kez İtalyanların dünyaca ünlü 'Pisa kulesi' gibi yan yattı.

ÜZEN GÖRÜNTÜ

Görenleri şaşkına çeviren manzara vatandaşları derinden üzdü. Çeşmenin yıkılacağından endişe eden vatandaşlar yetkilileri acilen göreve çağırdı. Tarihi yapının, Pisa kulesinin aksine yana değil öne doğru eğildiğini belirten vatandaşlar, "Mimar ve mühendisler inceleme başlatmalı. Sorunun zeminden mi kaynaklandığı belirlenmeli. Ne yazık ki tarihi değerlerimize sahip çıkmasını bilmiyoruz. Önce, bazı kendini bilmezler sprey boyalarla çeşmeyi boyadılar. Ardından, bir gece yarısı mermerlerinin bazı bölümleri taşlarla kırılarak parçalandı. Şimdi de çeşmemiz yıkılacak diye korkuyoruz" ifadelerini kullandılar.

NADİR UYSAL