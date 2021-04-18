Gebelikte ara öğünler önemli

● Gebelikte almanız gereken sağlıklı kilo ne kadradır ?

Gebelikte alınan kilo miktarı hem anne hem de bebeğin gebelik süreci ve gelecekteki sağlığını etkiler. Dünya Sağlık Örgütü'nün hala kullanılan tavsiyesi, gebe kalmadan önceki kiloyu baz alıyor ve ideal kilosunun altında, ideal kilosunda, ideal kilosunun üstünde ve obez olarak gebeliğe başlayan kadınlar olarak sınıflandırılıyor.

■ Vücut kitle indeksi 18,5'in altında olanlar "ideal kilosunun altında zayıf"olarak değerlendiriliyor ve bu kiloyla gebe kalan hastalara gebeliklerinde ortalama 13-18 kg almaları tavsiye ediliyor.

■ Vücut kitle indeksi (VKİ) 18,5-25 arasında olanlar "ideal kilodan, normal "olarak değerlendiriliyor ve bu kiloyla gebe kalan hastalara gebeliklerinde ortalama 11-16 kg almaları tavsiye ediliyor.

■ VKİ 25-30 arasında olanlar "ideal kilosunun üzerinde, kilolu" olarak değerlendiriliyor ve bu kiloyla gebe kalan hastalara gebeliklerinde ortalama 7-11 kg almaları tavsiye ediliyor.

■ VKİ 30'un üzerinde olanlar "obez, aşırı kilolu" olarak değerlendiriliyor ve bu kiloyla gebe kalan hastalara gebeliklerinde ortalama 5-9 kg almaları tavsiye ediliyor.



● İKİZ GEBELERDE ALIMI RAKAMLARI DEĞİŞİYOR MU?

■ İdeal kiloda gebeliğe başlayanlar için 17-25 kg

■ İdeal kilosunun üzerinde gebeliğe başlayanlar 14-23 kg

■Obez gebeliğe başlayanlar için 11-9 kg olarak tavsiye ediliyor.



BEBEĞİN GELİŞİMİNE GÖRE

■ İdeal kilosunun üzerinde" ve "obez" olarak gebeliğe başlayanlarda bu tavsiye edilen kilolardan daha az kilo alan fakat bebeğin gelişimi normal giden gebelerde ise gerek anne gerek bebeğin sağlığı açısından bir fark bulunmaması, özellikle bu grup hastalarda kilo alımının daha fazla kısıtlanabileceğini göstermektedir.



● Gebelikte kaç öğün beslenmeliyiz?

Gebelikte beslenmede en temel kural ara öğün sayısının artırılarak alışık olduğumuzun 3 ana öğüne 2 ara öğün daha ekleyerek en az 5 öğüne çıkartmak. Çünkü gebelikte insülinin çabuk düşmesi sonucu, "gebelik açlığı" dediğimiz, bir durum oluşur. Bu nedenle sık sık, az az yenilmesi, ani kan şekeri oynamalarını düzenleyecektir. Yine gebelikteki hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemler, ara öğünlerle ve az az yenilerek hafifleyecektir. Öğün atlamamak adına yanınızda, meyve, yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmayı ihmal etmeyin ve aç olmasanızda ara öğünlerinizi atlamayın.



■ Çalışma hayatındaki gebeler beslenmelerini nasıl düzenleyebilir?

Gebelikte düzenli bir beslenme düzeninin oluşturulabilmesindeki en önemli engel çalışma hayatında yaşanır. Çalışan anne adayları, bazen zaman sıkıntısı bazen de dışarıda yemek yeme zorunluluğu nedeniyle diledikleri düzeni oturtamayabilirler. Günün büyük bir kısmı da çalışma hayatında geçtiğinden bu konuda daha titiz bir düzenleme önem kazanır. Örneğin, sabah kahvaltısının atlanmaması, işyerine evde hazırlanan yemeklerin götürülmesi, öğün atlanmaması, çantanızda meyve, kuruyemiş yada yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurulması, güvenilen hijyenik bir yerden yenilmesi ve en azından yorgun da olunsa destek alınarak,akşam yemeğinin hazırlanması sayılabilir.

BURCU ILGIN