İzmir, her koşulda başarabileceğini gösterdi

İklil Ulueren tam bir gönül insanı. İki kelimeyle hayırseverlerin hayırseveri. İzmir'in fuarlar kenti olmasında bir mihenk taşı. İhsan Alyanak döneminde Fuarlar ve Turizm Müdürlüğü yaptı. İZFAŞ'ın kurucuları arasında yer aldı. Hatta ilk kurucu fuarlar müdürü oldu. Türkiye'de bir devrin başlamasına neden olan TANSAŞ'ta 10 yıl boyunca yönetim kurulu başkan danışmanlığı yaptı. Ama tüm bu iş yaşamı boyunca hayır işleriyle ilgilenen tüm STK'larla hep kol kola oldu. Karşılıksız olarak yaptığı bu çalışmalarla defalarca ödüllere layık görüldü. 16 yıl önce yolu Kemikiliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) ile kesişti. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversiteleri Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evleri'ni hayata geçiren KİTVAK, pandemi döneminde ise bir imkansızı gerçekleştirdi. Çünkü bir vakfın en önemli gelir kaynağı düzenlediği etkinliklerle sağladığı bağışlardır. Pandemi nedeniyle bu etkinlikleri yapamasa da KİTVAK'a duyulan güvenle birlikte tüm zorluklar aşıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji tedavisi gören çocukların, dünyadaki yeni tedavilerden yararlanmalarını sağlayacak proje hayata geçti. İşte bu başarının öyküsünü KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren ile konuştuk.



● Nedir bu proje?

Biz bu projeye "Hayat Projesi" adını verdik. Resmi adı ise Bilge Uysal Hücre İşleme Merkezi.



STANDART YÜKSELDİ

● Neden 'Hayat Projesi' diyoruz?

Çünkü uluslararası bir kalite belgesi olan Joint Accreditation Committee'ye sahip bu projeyle çocuklarımız, dünyadaki yeni tedavilere ulaşma imkanı bulacak. Trakya'dan Akdeniz'e kadar tek olan bu merkez sayesinde onkoloji tedavisi gören çocuklarımız gelişmiş ülkelerle aynı standartlarda hizmet alacak. ● Kemik iliği transferi açısından önemi nedir? Alıcı ve verici için güvenlik önlemleri en üst seviyede sağlanarak ölüm oranları en aza indirilecek. Kök hücre, kemik iliği nakli olduktan sonra çocuklarda yaşama oranı bugün yüzde 80'lerde ama hastanemizde artık bu oran yüzde 99'lara hatta yüzde 100'lere çıkacak. En önemli kısmı işte bu.



● Yani tedavi standartları yükselmiş mi oluyor?

Aynen öyle. Ege Üniversitesi yıllardan beri sadece İzmir, Ege değil Türkiye'nin dört bir köşesinden, yurt dışından binlerce hasta ağırlıyor. Pediatrik kemik iliği kök hücre nakli ekibi, bu proje ile tedavi standartlarını daha da yükselterek daha fazla çocuğumuza yaşam kazandıracak.



14 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE

● Pandemi döneminde nasıl başardınız bunu?

Projemizin 2 milyon liralık bir yatırıma ihtiyacı vardı. Proje için imza atıldıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi alan salgın başladı. Pandemi öncesinde konser ve okulların düzenlediği kermes gibi etkinliklerle projemize destek sağladık. Ancak bu döneminde vakıf olarak hiç etkinlik yapamadık.



● Ne yaptınız?

Salgın günlerinde de sesimizi basın ve sosyal medyadan duyurarak, projemizin önemini anlatarak hayırseverleri destek vermeye çağırdık. Bu dönemde, üstelik bu kadar kısa bir sürede böyle büyük bir projeyi hayata geçirmek yüce gönüllü hayırseverlerimizin bize duyduğu güveni de ortaya koydu. Demek ki doğru yoldayız. Bundan onur duyduk. Bu projeyi İzmir birlikte yaptı. Üstelik 14 ay gibi kısa bir sürede.



● Hayırseverlerden bahseder misiniz?

Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal başta olmak üzere destek sağlayan herkese minnettarız. Çok fazla bağışçıdan destek aldık ancak, projenin büyük bir bölümünü Nedim bey üstlendi.



60 MİLYONLUK YATIRIM

● Daha birçok projede KİTVAK imzası olduğunu biliyoruz..

Büyük projelerimiz hep var. Daha önce Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ni, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evleri'ni yaptırdık. 25 yılda toplamda 60 milyona yakın yatırım yaptık. Hücre İşleme Merkezi, bu yatırımları taçlandıran bir projedir.



● Bundan sonra ne gibi hedefleriniz var?

Çok fazla projemiz var. Ancak düşündüklerimizi hayata geçirmek için pandeminin hafiflemesini bekliyoruz. Çünkü büyük projeler için etkinlikler yapmak zorundayız. Ama biliyoruz ki İzmir ne olursa olsun bizim hep yanımızda.

Nihan YARKENT İNCE