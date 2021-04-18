Kültüre göre değişen güzellik de globalleşti

● Geçtiğimiz hafta güzellik algısını etkileyen faktörleri konuşmuştuk. Başka ne gibi etkenler var?

İçinde bulunulan kültürün de ortak güzellik algımıza da şekil verdiği ortadadır. İran'da tek kaşlı olmak bir güzellik belirtisidir. Bir diğer yandansa burun estetiğine büyük önem verirler. Neredeyse her 3 kadından biri burun estetiği ameliyatı olmaktadır. Tayland'da kadını güzel yapan şey uzun boyunlu olmasıdır ve bunun için halkalar kullanılır. Güney Kore estetik operasyonların yaygın olduğu bir ülkedir ve yaygın operasyonlar göz irileştirme, kalp şeklinde yüz ve göz kapağı kaldırma gibi işlemleridir. Japonya'da çarpık dişler güzel kabul edilebilirken, Samoa'da şişmanlık güzel görülmektedir.



● Sosyal medyanın güzellik algısına etkisi nedir?

Günümüzde neyin güzel olduğuna karar verenler sosyal medya fenomenleri ve takipçilerdir. Özellikle Instagram bunun için en etkili platformdur. Hızlı veri akışı ile birlikte saniyeler içerisinde dünyanın diğer ucundaki kişileri kolaylıkla görebilir ve onları kendimiz ile karşılaştırabilir hale geldik. Böylelikle aslında güzellik anlayışımız kültürel etkilerden sıyrılıp global-kolektif bir algıya yaklaşmış oldu. Paylaştığımız fotoğrafın beğeni sayısı, takipçilerimizin yorumları kendi bedenimize karşı güzellik algımıza hükmeder hale geldi. Kötü yorum alma korkusu (veya alınan yoruma göre şekillenme) ve beğenilme dürtüsü ile insanlar giderek sosyal medyanın bu yönlendirme etkisine daha da fazla cevap vererek "çok beğeni alan güzeldir" algısı oluştu.



● Sosyal medya estetik operasyonlarını yönetiyor diyebilir miyiz?



SELFIE ÇIKINCA

Evet, son zamanlarda, estetik operasyonların, özellikle yüz bölgesindeki operasyonların, artması da doğrudan Instagram kullanı artışı ile doğrudan ilgilidir. Selfie çekiyoruz ve insanların yüzümüzü detaylıca inceleyebilmelerine olanak sağlıyoruz. Bu nedenle kusurlarımıza dokunuşlar yapıyoruz ve aslında kendimizi olmadığımız biri gibi göstererek beğeni sayısını artırmak, kötü yorumları azaltmak istiyoruz. Tüketim kültürünün güzellik algımıza etkisini artıran sebep ise bilinçaltımızın oyunudur. Görmeye aşina olduğumuz şeyi kabul eder ve seçeriz. Güzellik algımızı oluşturan maruz kaldığımız içerikler güzel burun, dolgun dudaklar, büyük kalçalar ve büyük göğüsler, çıkık elmacık kemikleri, ince bel ve zayıflıktır. İdeal olan şu an odur ve kişi ideal arayışı içerisinde gördüğü şeye dönüşmeye çalışır.



BEDENE HÜKMETMEK

● Estetik operasyon ne ifade ediyor? Bu operasyonlarla güzelliğin inşa edilebilir, istenilen forma dönüştürebilir olduğu görülmüştür, hem de daha kolay, kısa sürede ve zahmetsizce. Estetik operasyonlar ile kişinin kendi bedenine hükmedebilme kapasitesi ve hızı artmıştır. Birey bedeninde rahatsız olduğu unsuru ve olası çözüm opsiyonlarını operasyon gerçekleşmeden önce kullanılan bazı uygulamalar ile görebilir ve dilediğince seçebilir.

BURCU ILGIN