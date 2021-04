Salonlar kapanınca açık havada bulustular

PANDEMİ günlerinde spor salonlarına gidemeyen İzmirliler, bu eksikliği açık alanlarda gideriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Konak Belediyesi'ne bağlı spor eğitmenlerinin koordinasyonunda haftanın 5 günü bir araya gelen ve çoğunluğu hanımlardan oluşan vatandaşlar, park, pazaryeri ve halı saha gibi halka açık noktalarda spor yapıyor.

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

'Her Alanda Her Yaşta Yaşam Boyu Spor Kulübü' eğitmeni Emral Aksoy Pazartesi ve Perşembe günleri spor yaptırırken, Güzelyalı Spor Merkezi eğitmeni Gözde Hastürk ise haftanın 5 günü burada. Yağmur yağmadığı sürece hafta içi her gün sabah 10.00'da Göztepe Parkı'nda buluştuklarını söyleyen Gözde Hastürk, "Geçen sene Martta pandemi yüzünden kapanan spor salonumuz, yaz döneminde aktif hale gelmişti ancak salgın nedeniyle Konak Belediyesi yaz sonunda salonu tekrar kapatmak zorunda kaldı. Bu sene mart ayında kısıtlamalar normale çekilince bu kez salonlara girmeden açık alanlarda spor yapmamıza karar verildi. 40'a yakın katılımcımız var ve bunlar genelde emekliler ile çalışmayan velilerden oluşuyor" dedi. Hastürk, 65 yaş üstü katılımcıların da rahatça gelebilmesi için sabah sporuna saat 10.00'dan sonra başlamaya çalışıyoruz. Hava şartlarına göre sporun yapılıp yapılmama durumunu, Whatsapp grubu üzerinden bildiriyoruz. Çevrede yürürken bizi izleyenler bazen gelip bana soruyor, ne kadar aidat verildiğini merak ediyor. Oysa ki tamamen ücretsiz. Açık alanda olduğumuz için sayı sınırlaması da yapmadık. Duyan geliyor" dedi.



BEL, BOYUN VE BACAK

Emral Aksoy ise "İçerisinde ısınma, esneme ve nefes hareketlerinin yer aldığı, kimseyi zorlamayan step, aerobik çalışması yaptırıyoruz ve herhangi bir ekipman da kullanmıyoruz. Özellikle bel, boyun ve bacak bölgelerinde rahatsızlığı bulunan kişiler için oldukça rahatlatıcı hareketler sunuyoruz. Bazıları sabah spora isteksiz geliyor ancak eve gidince de zinde ve daha güçlü hissettiği için ev işlerini çok rahat bitirebiliyor" açıklamasını yaptı.



NERELERDE YAPILIYOR?

Güzelyalı Denizatı Parkı, Mehmet Ali Akman Mahallesi Ali Rıza Akıncı Parkı, Kılıç Reis Mahallesi İhsan Alyanak Parkı, Karantina Meydanı, Hatay kapalı pazaryeri, Güneşli Mahallesi halı sahası, Levent Mahallesi halı sahası ve Zeytinlik Mahallesi Tülay Aktaş Parkı

ERCAN AKGÜN