Şehrin ortasında doğayla kucaklaşma noktaları

LUMPINI PARK, BANGKOK, TAYLAND

Özellikle koşu yapmaktan hoşlanıyorsanız Lumpini'de bir sabah koşusu; hayat boyu unutmayacağınız bir deneyim olabilir. Yemyeşil alanın oksijeni bol. Parkta ayrıca tekne kiralanabilen yapay bir göl mevcut.



VILLA BORGHESE, ROMA, İTALYA

BAŞKENT Roma'da yer alan Villa Borghese; İtalya'nın Central Park'ı olarak da anılıyor. Parktaki şahane manzaranın yanı sıra, anıtlar, göller, galeriler ve hayvanat bahçesi gibi çok sayıda atraksiyon da sizi bekliyor. 90 adet turistik noktaya sahip olan Villa Borghese; kalabalık aileler için her yaştan aile bireyini farklı şekilde cezbedebilen nadide bir lokasyon.



CENTRAL PARK, NEW YORK, ABD

NEW York eyaletinde yer alan Central Park, asırları aşkın tarihi ile park 1857 yılından beri halkın hizmetinde. Yıllık ziyaretçi sayısı 40 milyonu zorlayan Central Park; bu istatistik sayesinde adeta dünya harikalarıyla yarış halinde. Central Park halihazırda 840 dönüm gibi dev bir araziyi kapsıyor.





UENO PARKI, TOKYO, JAPONYA

SAKURA adı verilen kiraz ağaçlarının açma zamanında Tokyo'da bulunma şansınız olursa Ueno Park'ı ziyaret etmeyi mutlaka düşünmelisiniz. Her tarafın pembenin şahane bir tonuna kavuştuğu park içerisinde tarih tutkunları için çok sayıda müze de mevcut.



GÜLHANE PARKI, İSTANBUL, TÜRKİYE

Nazım Hikmet'in bir "Ceviz Ağacı" olup saklandığı Gülhane Parkı İstanbul'da gezilmesi gereken yerler listesinin üst sıralarında yer alıyor. İstanbul'un göbeğinde yer alan park, gerçekten de asırlık ağaçlara sahip. Park ayrıca Topkapı Sarayı gibi turistik destinasyonlara da çok yakın. Gülhane Parkı, özellikle lale mevsiminde gezilip görülmeli.





IBIRAPUERA, SAO PAULO, BREZİLYA

Brezilya'nın önemli turistik değerleri arasında yer alan park; 1954 yılından bu yana hizmet veriyor. Parkın açılış tarihi aynı zamanda şehir tarihinde 400 yılı temsil ediyor. Halkın günlük yaşantısında da önemli yer tutan parkta Oscar Neimeyer ve Roberto Burle Marx imzaları var.



BUEN RETIRO PARK, MADRİD, İSPANYA

İspanya Kraliyet Ailesi'nin mülkü iken halka açılan ve 19. yüzyılın sonlarından bu yana hizmet veren Buen Retiro Park İspanya'nın ve Madrid'in en büyükleri arasında. Parkın içinde heykeller, anıtlar ve galeriler var. Turistlerin ilgi odağı olan yer ise Kristal Saray. Parktaki gül bahçesini ise mümkünse haziran başında gezip görmelisiniz.



LÜKSEMBURG BAHÇESİ, PARİS, FRANSA

Ortasındaki sekizgen havuzu, heykelleri, çeşmesi, tiyatro ve konser alanları tek tek görülmeye değer. Bahçede ayrıca başta tenis kortu olmak üzere çok sayıda spora elverişli alanlar da mevcut.