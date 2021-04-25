Aksesuarlarla evinize kimlik kazandırın

ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ OLUN

DOĞRU aksesuar kullanımı evleri bir sanat eserine dönüştürürken, hatalı seçimler evleri boğucu ve yorucu mekanlara çevirebilir. Bu sebeple aksesuar seçimlerinizde ölçülü ve dengeli olmak önem taşır. Evinizde estetik bir atmosfer yaratmak için seçtiğiniz dekoratif nesnelerin odaya uygun tasarım, şema ve renkte olduğuna emin olun. Odanın mevcut ambiyansıyla uyumsuzluk yaratacak, odanın hakim renklerine tezat oluşturacak aksesuarlar seçmemeye özen gösterin. Aksesuarları bir alan içinde yaymanın objelerin görsel etkilerini azaltacağını, küçük alanları büyük nesnelerle veya aksesuarlarla doldurmanın ise odanızı sıkışık bir hale getireceğini unutmayın.

EVİNİZ SİZİ YANSITSIN

Aksesuarlarınızı evinize gelme ihtimali olan misafirlere göre ya da genel kalıplara göre değil, kişisel zevk ve ilgilerinize göre seçin. İçerisinde kendiniz gibi hissedeceğiniz bir ev düşleyin ve bu hayalden yola çıkarak aksesuar seçimlerinizi; yaşam tarzınızı, kişisel zevklerinizi ve sevdiğiniz renkleri gözden geçirerek yapın. Ailenize ve anılara düşkün bir insansanız aile yadigarı fotoğraflarınızı dekoratif çerçevelerle duvarlarınıza asmaktan, tercihlerinizle kişiliğinizi yansıtmaktan çekinmeyin. Evinizde sevdiğiniz şeylere sahip olmak, evinizde geçirdiğiniz anlardan çok daha fazla keyif almanızı sağlar.

AKSESUAR BÜTÇENİZİ ÖNCEDEN AYIRIN

Raflar, saatler, tablolar ve çerçeveler; aynalar, biblolar, halılar ve kırlentler; objeler, avizeler, aplik ve abajurlar... Düşünülmesi gereken ne çok detay var değil mi? Ancak yeni bir eve taşınırken ya da evi yenilerken yapılan ihtiyaç listelerinde aksesuar genelde son sıralarda yer alır. Alınması gerekenler alınıp sıra aksesuarlara geldiğinde ise bütçeden pek bir şey kalmamış olabilir. Bu sebeple size önerimiz dekorasyon için harcayacağınız bütçenin bir bölümünü en başta aksesuarlara ayırmanız olacaktır. Bu sayede dekore ettiğiniz evinizin donuk ve boğucu bir alan haline gelmesini önlemiş olursunuz.

ARTIK SEVMİYORSANIZ KALDIRIN

Daha önceden beğenerek aldığınız aksesuarlar bugün gözünüze güzel görünmüyor olabilir. Bu oldukça olağan bir durumdur. Evinizin düzenini değiştirmek istiyorsanız çekinmeden harekete geçin. Hoşunuza gitmeyen ama vazgeçemediğiniz aksesuarların sizi rahatsız eder hale gelmesine izin vermeyin. Haydi şimdi çevrenize bir göz atın ve hoşunuza gitmeyen fazlalıklardan kurtulmak için harekete geçin.

MELİH DEMİRTAŞ