Camdaki fotoğraf ile hayatı değişti

Denizli Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ceyda Gencer, yaklaşık 5 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Fotoğraflardaki gibi hareketler yapmak istedi ve bu isteğini annesi Emel Gencer ve babası Ayhan Gencer'e açtı. Ailesinin de desteğini alınca, fotoğrafları gördüğü spor salonuna kaydını yaptırdı. 2015 yılında lisansı çıktı.

1500 SPORCU KATILDI

Okuldan sonraki boş vakitlerinde tekvando yapan küçük sporcu, yeteneğini kısa sürede geliştirdi. Ceyda Gencer, 2020'de düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1. olarak altın madalya kazandı. Katıldığı seçmelerde başarılı olan tekvandocu, milli takıma girmeyi de başardı. Bu sezon Pamukkale Belediyespor Tekvando Takımı'na transfer olan Ceyda, 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ter döktü. 46 ülkeden 1500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ceyda, 44 kilogramda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ TAKIM FORMASI

Şampiyon sporcu, tekvando sporunda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. Tekvando yapmayı çok sevdiğini ifade eden Ceyda Gencer, "Birçok bölgesel başarı elde ettim. Son olarak 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda şampiyon oldum. Hedeflerim var. Öncelik Avrupa Şanpiyonluğu ve sonrasında Olimpiyatlar. Milli takım forması giymek de benim için büyük bir gurur. Bayrağımızı göndere çektirip bu sporda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. Tekvando sporunu kadınların kendisini koruması için de yapabileceklerini ve bu spora başlaması gerektiğini belirten Gencer,"Spor sayesinde en azından sağlıklı olurlar' dedi.



"CEYDA'NIN GELECEĞİ PARLAK"

CEYDA Gencer'in antrenörü Abdullah Çırak, ilk başlarda sporu sevdirmek amaçlı çalışmalara başlattıkları Ceyda'nın zamanla yeteneğini keşfettiklerini ve çok çalışarak başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Çırak, "Ceyda yakın gelecekte ülkemizin adını uluslararası arenalarda duyuracaktır. Genlerinde bu yetenek var. Önemli başarılar elde etti. Kız çocukları için rol model oldu. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GENÇ SPORCU AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI OLDU

DERSLERDEN ve yoğun antrenman programından arta kalan zamanlarda ailesi ile birlikte vakit geçirmeyi seven Ceyda, ev işlerinde annesinin en büyük destekçisi. Kardeşi Muhammed İsa ile pandemi nedeniyle evde eğitici öğretici oyunlar oynayan Ceyda, babası Ayhan bey'in de gözbebeği. Ceyda'nın sokaktan geçerken spor salonu camında gördüğü fotoğraflarından çok etkilenip kendilerine konuyu açmasıyla serüvenin başladığını anlatan Ayhan Gencer, "Çok istediği için hemen spor salonuna kaydını yaptırdık ve 2015 yılında 9 yaşındayken başladı çok sevdiği tekvandoya. Spor ile birlikte fiziki ve ruhen çok gelişme sağladı. Başarıları ile gurur kaynağımız. Gözbebeğimiz. Çok daha büyük başarılara imza atacaktır, kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

SEBAHATTİN ALP