Dudaklarınızdan yılların izini silmek mümkün

● Yılların etkisi dudaklarımızda nasıl gözlemlenir?

Yaşlanma etkilerinin belirgin bir şekilde görüldüğü yerlerden biri de dudaklardır. Zamanla, kolajen ve elastin lifleri azalan dudakların nem seviyesi de düşer. Hatta dudakların rengi bile yaşla birlikte giderek soluklaşır. Yapısı gereği zaten hassas bir cilde sahip olan dudaklar zamanın da etkisiyle giderek kurur, pullanır ve hacim kaybeder. Zamanla düzleşip, uzamaya başlayan dudakların kalp şeklindeki formu da kaybolduğunda yaşı en az yüzdeki kırışıklıklar kadar ele veren bir unsur olarak ön plana çıkar. Bu etkiyi üst dudağınızın incelerek alt dudağınızın üzerine inmesi ile de gözlemleyebilirsiniz. Bazı kadınlar ise dudak kenarlarının aşağı doğru kıvrıldığından şikayet ederler. Sadece dudak köşelerine enjekte edilecek olan hyalüronik asit ile dudaklar eski formuna kavuşacaktır. Önemli olan dudaklardaki yaşlanma etkilerine karşı hangi teknikle müdahale etmeniz gerektiğini bilmektir.

- Dudaklarda meydana gelen ince çizgilerden nasıl kurtulabiliriz?

Dudaklardaki yaşlanma belirtilerinden biri de dudak çevresinde beliren ince çizgilerdir. Nedeni ister güneş hasarı, sigara, ister yaşın ilerlemesi olsun, ince çizgiler dudakların şeklini kaybetmesine ve büzüşmesine neden olur. Bu çizgilerin derinliğine göre doktorunuz size değişik öneriler sunacaktır. Ben çözüm için cildin yapısını iyileştiren lazer sistemleri tercih ediyorum. Kolajen üretimini teşvik eden her teknoloji dudak çevresinin de daha pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır. Derin çizgilerde ise, derinin üst tabakasını soyan sistemler tercih edilebilir, ancak bunlar işlem sonrasında dört ile altı gün kadar süren bir iyileşme sürecini gerektiren teknolojilerdir.

CİLT KALİTESİ

Fakat en başarılı sonucun kombine tedavilerle alınabileceğini belirtmek istiyorum. Hem derin çizgilerin içlerini dolgu maddeleri ile doldurarak hem de cilt kalitesini artıran lazer tedavileri

BURCU ILGIN