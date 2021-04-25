Kazdağları’nda kuşbakışı seyir

KAZDAĞLARI'NIN 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terası ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.

DOĞAL DOKUYA UYGUN

Çalışmalarda sona gelinen seyir terasında incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir terasının da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Bölgedeki turizme hareketlilik getirecek seyir terası, ziyaret edenlere Kazdağları'nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir zevki yüksek güzel bir yer haline geldi. Doğal dokuya uygun şekilde inşa edilen bu terastan aşağı bakmak ve üzerinde yürümek ise cesaret istiyor.