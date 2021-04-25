Öğrencinin hayalini süsleyen kampüsler

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Birkaç yerde kampüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara üzerinde öyle bir hakimiyet kurmuş ki, Eymir Gölü'nü de içine alarak yeşille maviyi buluşturmuş! İçindeki Bilim Ağacı sembolü aslında ODTÜ'nün öğrencilerini bilime nasıl kattığının en güzel kanıtı.

ODTÜ'lülerin Çarşı dediği ODTÜ Alışveriş Merkezi de bu kampüste hem eğitimin kaliteli olduğunu, ama öğrenirken eğlenceden ve sosyal hayattan mahrum kalınmadığını da gösteriyor. ODTÜ Ormanı'nın yeşilinden bahsetmiyoruz bile...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi tam da adına yakışır şekilde ful Boğaz manzarasına sahip. İstanbul'un en güzel noktalarından Boğaziçi ve Rumelihisarüstü tarihi kalesini kampüs sınırlarına katan Güney Kampüs, muhteşem manzarası ve tarihi binalarıyla listenin bir numarası olmayı hak ediyor. Kültür ve sanata çok değer veren üniversite, öğrencilerini müzik, tiyatro, sinema, edebiyat ve çağdaş sanatlar konusunda cesaretlendiriyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Üniversite, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik alanlarında lider. Bu konuda kampüs içinde kurulan güneş panelleri verebileceğimiz en güzel örnek. Paneller dışında doğal havalandırma ve doğal aydınlatmaların olduğu bol camlı ferah Yeşil Bina Uygulamaları, Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemi, geri dönüşümlü su kullanımı için Damla Sulama Sistemi, atık dönüşümü kutuları, organik atıkların değerlendirilmesi ve daha fazlası bu işin ne kadar ciddiye alındığını gösterir nitelikte.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hem denizi hem de havuzu olan bu yer tatil beldesindeki bir otel değil, Trabzon'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi! İçinde pek çok sosyal ve kültürel amaçlı tesis barındırmasıyla listenin üst sıralarında yer alıyor. Hareketli ortamı da huzurlu ortamı da sağlayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde deniz kenarındaki tesislerde restoranlar ve kafeteryalar mevcut.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

İstanbul'un canlılığını kampüsüne fazlasıyla yansıtan Sabancı Üniversitesi, öğrencilerinin sosyal yaşamlarının kuvvetli olmaları ve daha iç içe yaşamaları gerektiğini düşündüğü için öğrencilerine yurt hayatını teşvik ediyor. Kampüs sınırları içinde kalmak, gösteri merkezinden yeşil alanlara, sağlık merkezinden marketine, sinema salonundan spor merkezlerine ve öğrenci kulüplerine kadar sosyalliği dibine kadar yaşamak demek.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Yeşil alanları, temiz çevresi, güvenli ortamı, spor tesisleri, kütüphanesi, yurtları, bilgisayar laboratuvarları, kafeteryaları, büfeleri, marketleri, sağlık merkezi, eczanesi, postanesi ile Bilkent Üniversitesi bir kampüste olabilecek her şeyi fazlasıyla veriyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Her bir kampüsü de İstanbul'un güzel ve bir o kadar otantik noktasına yayılmış İTÜ'nün tüm öğrencileri şanslı aslında. Ana yerleşim birimi Ayazağa Kampüsü, nezih lokasyonuyla Maçka Kampüsü, kendine has yarattığı denizcilik dünyası ile Tuzla Kampüsü, merkezde oluşuyla Gümüşsuyu Kampüsü, rönesans mimarisiyle Taşkışla Kampüsü... Hepsi birbirinden güzel...

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

İstanbul'un en eski üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi, kuruluşundan bu yana kalitesinden asla ödün vermeyen bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki üniversitelerimizden biri. 500 yılı aşkın süredir eğitim veren Galatasaray Üniversitesi, öğrenci kulüpleri, aktiviteleri, spor takımları ile öğrencilerine sosyal ortam sağlayan ve Türkiye'yi yurt dışında en güzel şekilde temsil eden üniversitelerin başında gelen gurur kaynağımız.