DEHB’de erken tedavi önemli

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) çocukluk çağında en sık görülen ve hayat boyu sürebilen gelişim bozukluklardan olduğunu belirten Özel Egepol Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ege Ece Birsel, erken tedavinin önemli olduğunu söyledi. Ege Ece Birsel, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun hareketlilik, dikkati sürdürmekte zorlanma ve dürtü denetim kontrolünde bir takım güçlükler yaşanması ile kendini gösterdiğini dile getirdi. DEHB'nin zeka gelişiminden bağımsız farklı gelişen bir durum olduğuna dikkat çeken Ege Ece Birsel, şunları söyledi: "Belirtiler, okul öncesi dönemde anne babanın gözlemi ile ve okulda ise öğretmenlerinin gözlemi ile fark edilmektedir. Eğer doğru tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmazsa ilerleyen dönemlerde ergenliğin getirdiği süreçlerle birlikte davranışsal sorunlar ve uyumsuzluklarda görülebilmektedir"

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