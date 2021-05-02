Dijital dünyanın kraliçesi Tuğba Yurt

"Benim O" adlı şarkısıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Tuğba Yurt, dijital platformlarda zirveden inmiyor. Sevilen şarkıcı Yurt, Nisan ayı başında yayınlanan şarkısı 'Benim O' ile kısa sürede, YouTube'da 20 milyon izlenmeye ulaştı. Ulusal radyolarda en çok çalan şarkılardan olan "Benim O", Apple Music listesinde günlerce en çok indirilen ve dinlenen şarkı olarak birinciliğiüç hafta boyunca kimseye kaptırmadı. Şarkının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçı Tuğba Yurt, "Listelerde zirvede olmak harika bir duygu. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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