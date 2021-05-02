Eğlenceli oyun saati

AİLECE evde vakit geçirmenin en iyi yollarından biri de kutu oyunları... Dijital dünyaya da uyumlu yepyeni kutu oyunlarıyla keyifli saatler geçirmek için pek çok seçenek var. Hem de D&R'ın online mağazasında indirimli oyun bulmanız mümkün

KOZ OYUN MOD

2 farklı oyun seçeneği ile 5 farklı kategoride sorular barındıran, mobil uygulama destekli bir genel kültür oyunudur. Oyunun gidişatı boyunca karşınıza 3 farklı soru tipi çıkacaktır. Bu soruların cevaplanma şekli birbirinden değişik olup farklı amaçlara hizmet eder. Oyunda farklı ilgi alanlarına hitap etmek üzere belirlenmiş 5 farklı kategori mevcuttur. Her soru kategorisi 3 zorluğa ayrılmıştır. Bu zorluk seviyeleri oyun içindeki ilerleyişinizi belirleyecektir.

SET

Herhangi bir masanın bir oyun alanı olabildiği bir kutu oyunudur. Görsel algılamaya dayalı, bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyundur. Amaç masanın üzerine sıralanmış olan 12 karttan bir SET gören ilk kişi olmaktır. Bir SET her bir özelliğin tümünün üç kartta da aynı olması veya bu üç kartın tüm özelliklerinin de tamamen farklı olması ile oluşur. Sıranın ve şansın olmadığı zorlayıcı, hızlı ve eğlenceli oyundur!

HUCH

Bu oyun ile dünya küresinin etrafında şöyle bir tur atın. Tanınmış, görülmeye değer yerlerden tutun da en yüksek dağlardan en ufak adalara, en büyük altın madeninin içinden, denizlerin en derin noktalarına kadar, Ekvator'dan Polonya'ya birçok ilginç ve sürprizlerle dolu yerleri keşfedin, Hatta Amazon'un gerçek uzunluğunu veya dünyanın en kalabalık caddesinin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz,

BRAINBOX

Machu Pichu'nun nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya da Yeni Zelandalıların adının hangi kuştan geldiğini? 71 kart içeren oyunun amacı bir kartı 10 saniye inceledikten sonra karta bakmaksızın atılan zarın belirlediği soruya yanıt vermektir.