Gençlik aşısı ile doğal güzellik

Alsancak'ta hizmet veren LT Clinic'in kurucusu Medikal Estetik Hekimi ve Mezoterapi Uzmanı Dr. Levent Tunçer, gençlik aşısı olarak da bilinen hyalüronik asidin ciltteki nem, esneklik ve hücre yenilenmesini sağlayan kollajenleri harekete geçirdiğini söyledi. Dr. Levent Tunçer, Kan damarlarından, iç organlara, cilt içinden, eklemlere kadar vücudun her yerinde bulunan hyalüronik asitin bebeklikte ciltte bol miktarda bulunurken, 30'lu yaşlardan itibaren hızla azalmaya başladığını belirtti. Dr. Tunçer, "Dışarıdan verilen saf hyalüronik asit, cildin savunma sistemini artırarak yaşlanma sürecini geriletir. Saf hyalüronik asit, adeta bir gençlik aşısı etkisi verir" dedi. Gençlik Aşısının (IAL Sistem) 20 yaşından itibaren tüm cilt tiplerine uygulanabildiğini ifade eden Dr. Tunçer, Avrupa ve Amerika'da kullanılan güvenilir bir uygulama olduğunu dile getirdi.

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