İmece usulü yardımlaşma

Ayşegül İnceoğlu, başarılı bir turizmci. Evli, iki oğlu var. Halen kendilerine ait Grand Efe Otel'de genel müdürlük görevini yürütüyor. İnceoğlu, yardımsever bir ailenin içine doğdu. Annesinden, babasından gördüğü, çocukluğundan beri içinde bulunduğu gönüllü çalışmalar bir süre sonra katlanarak büyüdü.

Hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak rol aldı. Ayşegül İnceoğlu Sosyal Sorumluluk Projeleri adı altında başlattığı, kendi çabasıyla yürüttüğü çalışmalar Yürekten Dokunuşlar Derneği ile taçlandı. Şimdi bu dernekten uzanan yardım eli Türkiye'nin her yerinde ihtiyacı olan herkese uzanıyor.

UZAKLARI YAKIN ETTİK

✔ İyilik yolculuğu nasıl başladı? Yaklaşık 15 yıl oldu. Çevremdeki ihtiyaçlı ailelere yardım ederek başladım. Kulağıma gelen hiçbir ihtiyaca duyarsız kalamadım. Şahsi olarak başlattığım yardımlar dostlarım sayesinde büyüdü. Dernek çatısı altında olmamızı isteyen 25 değerli dostum beni bu yola itti. Yürekten Dokunuşlar Derneği doğdu.

✔ Nasıl geldi devamı, kimlerin hayatına dokundunuz? Önceliğimiz çocuklar. Biz önce uzakları yakın ettik, yardımlara Doğu'dan başladık. Orada 40'a yakın okula dokunduk. Kars, Van, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari birçok ilde çocuklara atkı, bere, kitap, kırtasiye malzemesi götürdük. Birkaç okula kütüphane kurduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı orada bir projemize sahip çıktı. Denizli'de bir huzur evinde bank ihtiyacı vardı, hemen gönderdik.

Bayraklı'da ailesi olmayan erkek öğrencilerin kaldığı, eğitim aldığı bir yurt var. Bu çocukların başarılarını desteklemek için dizüstü bilgisayar bağışımız olmuştu. Şimdilerde Menderes ve çevresinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesela bir köy okulunda ihtiyaçları tespit ettik. Tuvaletlerini yaptırdık. Okula fotokopi, yazıcı, faks makinası gibi cihazları aldık. Atatürk köşesi yaptık. Uzaktan eğitim alan öğrencilere dizüstü bilgisayar verdik. Tire'de 50 aileye gıda paketi hazırlıyoruz. ✔ Kaç kişiye dokunmuşsunuzdur? 10 binden fazla insana dokunduk. ✔ Bu 10 bin kişininin içinde sizi etkileyen hangisi? Çok var. Örneğin İstanbul'da 5 çocuklu bir aile var. Baba işsiz, anne ev hanımı. Sosyal medya üzerinden ulaştı bize. Bu aileye gıda yardımı yaptığımız sırada koyacakları buzdolabının bile olmadığını gördük, hemen buzdolabı alıp götürdük. Çocuklarına kitap temin ettik. Kızlardan biri karnesini bize göndermiş. Dualar etmiş. Bu o kadar değerli ki...

AMAÇ GÖSTERMEK DEĞİL

✔ İmece usulu diyebilir miyiz? Evet, puzzle birleştiren parçayız. Mesela tuvalet yaptırdığımız okul için Menderes Belediyesi işçilik desteği verdi. Ulaştığımız diğer yerlerin ilçe eğitim müdürleri, okul müdürleri, muhtarları da hala yazarlar bana. İletişimimizi hiç koparmayız. ✔ Burs veriyor musunuz? Şahsi olarak verdiğimiz burslar var. Bir öğrencimiz seneye mezun olacak. Geçen gün karşılaştık, o da eline ekmeğini aldığında bizler gibi ihtiyacı olan bir çocuğa yardımcı olacağının söz verdi. Bazen destek verdiklerimizi tanımıyoruz bile, tesadüfen karşılaşıyoruz. Amacımız yaptığımızı göstermek değil, yalnızca destek olmak o kadar. ✔ Üzüldüğünüz ya da sizi zorlayan anlar oluyor mu? En çok üzüldüğüm şey yolumuza taş koymaya çalışanların olması. Bizim konumuz kişiler değil, nereden dokunduğumuz da değil, nereye dokunduğumuz. ✔ Pandemi süreci nasıl geçti? Hiç hız kesmedik. Hatta artırdık. Kapı kapı dolaşıp erzak dağıttık.

KIZLARA MİKRO KREDİ

✔ Sırada ne tür projeler var? Yardımlara ve etkinliklere devam. Geçenlerde Kızılay kan bağışı etkinliği düzenledik. 72 derneğe öncü olduk. Milli Eğitim ve Valilik onaylı meslek edindirme kursları açacağız. Sertifikaların ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak. Ege Sivil Toplum Birliği'nde (ESTOB) 21 konfederasyon ve federasyon ile yola çıkıyoruz. Sivil Toplum Akademisi kuracağız.

Ailelere pedagog eşliğinde çocuklarının silah oyuncaklarını değiştireceğiz. Çocuk Esirgeme Kurumundan 18 yaşını doldurmuş eğitim hayatı sona ermiş kızlarımıza geri ödemesiz mikro kredi vereceğiz. Daha çok fazla proje var. ✔ Peki ilerideki hedefleriniz neler? Tek hedefimiz, tek amacımız yürekten dokunuşlar. Bir beklentimiz olmadığı için tek bir bölgede de çalışmıyoruz, Türkiye'nin her yerinde varız.

NİHAN YARKENT İNCE