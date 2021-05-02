Kıl dönmesi yaşam kalitesini bozuyor

Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzm.Op. Dr. Özgür Çavdaroğlu halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen kronik Pilonidal Sinüs'ün ağrılı ve yaşam kalitesini bozan bir hastalık olduğunu söyleyerek tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. Hastalığın en çok erkeklerde ve kuyruk sokumunda görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Çavdaroğlu, hastalığın önlenemeyeceği fakat alanı tüyden, epilasyon gibi çeşitli yöntemlerle arındırarak önlenebileceğini vurguladı. Çavdaroğlu, "Kıl dönmesi sinsi seyreden bir hastalıktır. Başta önemsenmezken akabinde kuyruk sokumunda batma, ağrı, akıntı ve şişlik olabilir. Hareket kabiliyeti sınırlanır ve çileli bir hal alır. Vakit kaybetmeden müdahale edilirse, son dönemde geliştirilen yöntemlerle tedavi süresi kısalır, milimetrik kesiler ile daha estetik ve daha hızlı iyileşerek tedavi edilebilir" diye konuştu.

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