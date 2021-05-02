La Quinta’da 12 ay kapılar açık

Bodrum'da 30 yılı aşkın süre Mavi Otel olarak hizmet verdikten sonra, 2020 sezonunda tamamen yenilenen yüzü ile hizmet vermeye başlayan La Quinta by Wyndham Bodrum, 2021 yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. La Quinta by Wyndham Bodrum'un, yaklaşık 3.5 milyon avroluk renovasyon yatırımıyla yepyeni bir imaj kazandığını belirten Genel Müdür Gün Ufuk, uluslararası standartlardaki tesis ve hizmet kalitesiyle yılın 12 ayı kapılarının açık tuttuklarını söyledi.

MİMARİDE EGE ESİNTİSİ

Uluslararası bilinirliğe sahip Wyndham markasıyla Bodrum'a önemli bir turizm tesisi kazandırdıklarına dikkat çeken Ufuk, "Uluslararası standartlar ile birlikte otelimizin, fiziki yapısı, odaları, genel kullanım alanları ve hizmet kalitemizi yeniledik. Otelimiz 17 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu ve toplamda 175 oda ile hizmet vermektedir. Misafirlerimize iki ayrı oda kategorisinde konaklama seçeneği sunuyoruz. Ana binada yer alan lüx ve modern yapısı dikkat çeken odalara sahip bir konsept ile ana bina odaları, diğer kategoride Ege'nin ferah atmosferini ve tipik Bodrum mimarisini yansıtan dokusuyla kulüp odalar bulunuyor.

La Quinta by Wyndham Bodrum, bundan önceki bilinirliğinin üstüne güçlü bir markayla devam etmesi ve hizmet anlayışı ile fiziki özelliklerinin geliştirilmesiyle gücüne güç kattı" diye konuştu. Genel Müdürü Gün Ufuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesisimiz Bodrum merkeze çok yakın olmasından dolayı kurumsal şirketlerin iş konaklamalarında ve toplantı organizasyonları için de tercih edilen bir tesis. Bodrum'un muhteşem koylarından biri olan mavi bayraklı Bardakçı koyunda yaklaşık 200 metrelik bir plaja sahibiz."