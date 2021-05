Mutfak korkusuna ‘FİT TARİF’ çözümü

Tam kapanma dönemi bizler için asla kabus olmamalı. Yaz başıyla birlikte güzel ve özgür günler elbet kapımızı çalacak. Biraz sabır... Sadece, tatil hayallerimizi şimdilik erteleyeceğiz. Yediğimize, içtiğimize her zamankinden daha çok dikkat edeceğiz. Can sıkıntısından her 15 dakikada bir kendini buzdolabının kapağını açarken bulanlar, lütfen durun ve şimdi bizi iyi dinleyin.

Beslenme ve diyet uzmanı Simay Balbakan sizler için mutfağa girip muhteşem tarifler hazırladı.

YÜKSEK KALORİDEN KAÇININ

Salgın nedeniyle karantina süreçleri hayatımızın bir parçası haline geldi, en azından bir süre için. Sık duyduğumuz ortak şikayet ise kilo almak. Diyetisyen Simay Balbakan'a göre birçoğumuz mutfakta yeni tarifler denerken yüksek kaloriye teslim oluyoruz. Çoğu kez bunu tartının üzerine çıktığımızda fark ediyoruz. Birinci kural, bu süreçte kilo almamak için şeker içeren tatlılardan uzak duracağız. Madem bir süre evdeyiz yeni tarifler de denmeyi seviyoruz hayatımıza sağlıklı tarifleri adapte edelim. Böylece hem vakit geçirelim hem lezzetli yemekler yiyelim hem de kilo almayalım. Vereceğimiz tüyo ve lezzetli fit tarifler, hayatınızı renklendirecek.

SEKER YERİNE HURMA VE BAL

SÖZÜ uzmanına bırakalım. İşte beslenme ve diyet uzmanı Simay Balbakan'ın altın niteliğindeki önerileri. "Öncelikle şekeri azaltın. Standart bir tatlı tarifi yapıyor bile olsanız tarifte yazan şekerin en fazla yarısını kullanın. Az şekerle bile tatlınızın gayet lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şeker kilo almanın ve bölgesel yağlanmanın en büyük nedenidir bunu unutmayın. Şeker ile ilgili bir diğer önerim ise şekeri tariflerinizden tamamen çıkarmak. Fakat lezzet konusunda endişelenmeyin. Benim de tariflerimde bolca yer verdiğim hurma ve balı şeker yerine tatlılarınıza ekleyebilirsiniz. Bu ikili tatlılarınıza doğal bir lezzet katacaktır. Bir diğer önerim ise tariflerinizde beyaz un yerine aynı ölçüde tam buğday ya da çavdar unu kullanarak daha sağlıklı bir besine dönüştürmeniz mümkün. Un yerine kıvam vermesi için kullanabileceğimiz diğer besinimiz yulaf. Yulafı hem tatlılarınızda hem hamur işlerinizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Canınızın tatlı veya hamur işi çekmesi normal ama bu öneriler ve vereceğim tariflerle hepimizin evinde bulunan malzemeleri kullanarak istediğiniz besini sağlıklı bir öğüne dönüştürebiliriz."

İŞTE SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE KİLO ALDIRMAYAN TARİFLER...

Ispanaklı yulaflı krep:

1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı çekilmiş yulaf, yarım çay bardağı su, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tutam tuz, 10-12 yaprak ıspanak, 1 çay kaşığı zeytinyağı. Ispanakları doğrayın daha sonra tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ıspanakları karışıma ekleyin. Tavanızda bir kepçe olarak pişirebilirsiniz.

Sütlü çilek tatlısı:

2 çay bardağı süt, 10-12 çilek, yarım yemek kaşığı yulaf. Çilekleri blendırdan geçirdikten sonra süt ve yulaf ile pişirin. Kıvam aldıktan sonra kaselere doldurup üzerine birkaç dilim çilek ekleyerek buzdolabında bekletip yiyebilirsiniz.

Kakaolu truffe toplar

6 yemek kaşığı yulaf, 1 avuç fındık, 100 ml kadar süt, 2 yemek kaşığı tatlı lor ve 1 yemek kaşığı kadar kakao. Kakao hariç tüm malzemeleri robotunuzda çekin sonra yuvarlak olarak şekil verin sonra üzerlerini kaplayacak şekilde kakaoyu serpin. Birkaç saat buzdolabında sakladıktan sonra tüketebilirsiniz.

Yulaflı mini pizza

TABANI için: 6 yemek kaşığı yulaf, 2 yumurta akı, 1 çay kaşığı zeytinyağı. Üzerine eklenecek malzemeler: Domates, Kaşar, Mantar, Kekik vb baharatlar (malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.) 180 derece fırında 15-20 dk pişirin.

NADİR UYSAL