Sağlıklı atıştırmalıklara yönelin

Gebeler az da olsa yürüyüş yapabilme olanaklarını bu kapanmayla birlikte kaybettiler ayrıca bütün gün evde olmak iştah açacaktır. Bu yüzden evde yapılabilecek egzersizlere devam etmek ve atıştırmalıkları sağlıklı olanlardan tercih etmek en doğrusu olacaktır.

● Kapanma döneminde gebeler nasıl beslenmeli?

Gebelikte beslenmede en temel kural öğün sayısının artırılarak alışık olduğumuzun aksine, 3 ağır ana öğün yerine, 3 ara öğün daha ekleyerek en az 5 öğüne çıkartmak. Çünkü, "gebelik açlığı" dediğimiz, insülinin çabuk düşmesi sonucu bir durum oluşur. Bu nedenle sık sık, az az yenilmesi, ani kan şekeri oynamalarını düzenleyecektir. Yine gebelikteki hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemler, ara öğünlerle ve az az yenilerek hafifleyecektir. Bir şeyler yeme isteği duyduğunuzda meyve, yoğurt gibi sağlıklı besinler atıştırabilirsiniz. İlk 3 aylık dönem en az kilo almanız gereken dönemdir.

● Evde kaldıkları süreçte gebeler ne sıklıkla ve ne kadar egzersiz yapmalı? Haftada ortalama toplamda en az 2,5 saatlik hafif veya orta güçte egzersiz (hızlı yürüyüş tarzında, kalp atışınızı hızlandırıp, terlemenizi sağlayacak egzersizler )yeterli olacaktır. Haftada 4-5 defa 30'ar dakikalık düzenli yapılan egzersiz, uzun aralıklarla yapılan egzersizlere göre daha etkilidir. Eğer daha önce egzersiz yapmıyorsanız , 5'er- 10'ar dakikalık egzersizleri, her hafta 5-10'ar dakika artırarak yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Gebelik öncesi çok daha aktif ve fazla egzersiz yapıyorsanız, doktorunuza sorarak aynı tempoda devam edebilirsiniz ancak kilo kaybederseniz kalori alımınızı artırmanız gerekecektir. Ülkemizde yaygın olduğu gibi egzersiz alışkanlığınız yoksa ve genelde hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız güç gerektiren egzersizlere gebelikte ilk defa başlama konusunda dikkatli olunmalıdır.

● Evde ne tarz egzersizler yapılabilir? Yürüyüş bandınız varsa hafif tempoda yürüyebilirsiniz. Ayrıca deneyimli bir eğitmenle online olarak gebelik pilatesi ve gebeler için yogaya da başlayabilirsiniz.

● Egzersiz yapmanın faydaları nelerdir? Hareketsizlik gebelikte en korktuğumuz durumlardan olan, toplardamarda pıhtı oluşmasına yatkınlık yaratarak ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Burada önemli olan daha önceden,düzenli olarak egzersiz yapıp yapılmadığı veya bir spor dalıyla ilgilenilmesidir. Eğer daha önce düzenli egzersiz yapılıyorsa gebelikte devam edilebilir ama bazı düzenlemeler gerekebilir.