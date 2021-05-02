Tan Urla’da modern köy yaşamı

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, inşaat sektörünün Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar hareketlenmeye başlayacağını belirterek sektörün konut ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

İzmir'in yaşam biçimi, iklimi ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle göç almaya devam ettiğini ifade eden Münir Tanyer, pandemi ve depremin ardından hem güvenli hem de doğal yaşama sahip nitelikli konut projelerinin talep edildiğine dikkat çekti. Tanyer, Temmuz ayında yapımına başlamaya hazırlandıkları, Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla projesiyle modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap vereceklerini vurguladı. Yurt içi ve yurt dışından ilgi gören Tan Urla'nın modern mimari ve otantik köy yaşamının unsurlarını buluşturacağını da kaydeden Tanyer, her evin bahçesi olacağını söyledi.