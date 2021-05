Bahar geldi ama çiçek diyarı sesiz

DÜNYAYI kasıp kavuran küresel pandemi, Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini de derinden etkiledi. Yine bahar gelmesine geldi ama iki yıldır 'Kovid-19' salgınına yenik düşen festival nedeniyle çiçek diyarındaki çiçeklerin boynu bükük kaldı. Nisan ve Mayıs aylarında her köşe başında fütursuzca açan ve ilçeyi adeta cennet bahçesine çeviren birbirinden alımlı, rengarenk çiçekler her yerde tüm ihtişamı ile boy göstermeye başladı. Bayındır'ın tüm sokaklarını, yüzünüzü okşayan sakin bahar rüzgarlarıyla birlikte mis gibi kokular kapladı. Arıların, her çiçekten bal almak için adeta birbirleriyle yarıştığı, kelebeklerin ise ahenkle dans ettiği bu özel günler de tek eksik kalan unsur ise ilçenin festival günlerinde dolup taşmasını sağlayan ama salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ziyaretçiler oldu.

SERALAR DURMUYOR

Türkiye, salgınla mücadelede 17 günlük tam kapanma yaşarken çiçek diyarındaki seralarda hummalı çalışma devam ediyor. 500'ü aşkın çiçek üreticisi ile seralarda çalışan yaklaşık 5 bin kişi festival yapılamamasına rağmen ürünlerini Türkiye ve dünyanın dört bir yerine pazarlamanın telaşını yaşıyor.

Ardı ardına seralara yanaşan dev tırlar yükledikleri çiçekleri ve süs bitkilerini Türkiye ve dünya pazarlarında meraklılarına ulaştırıyor.

FESTİVAL İKİ YILDIR YOK

Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Festivalimizi iki yıldır çok istememize rağmen gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Genelde, Nisan sonu veya Mayıs ayının başlarında ilçemiz büyük bir coşku yaşardı. Küresel salgın tüm dünyayı alt üst etti. Elbet bu günler de geçecek ve hayat normal akışına dönecek. Toplum ve insan sağlığı her şeyden önemli. İnşallah, gelecek yıl en son 22'ncisini yaptığımı festivalimizin 23'ncüsünü hep birlikte tüm görkemiyle yaparız.

Ülkemizin, bu zor günleri mümkün olan en kısa sürede birlik ve beraberlik içinde aşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bayındır'da, 500'ü aşkın çiçek üreticisi işletme, yıllık 25 milyonun üzerinde çiçek üretip yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen dev yatırımlarla dünya devi Hollanda ile yarışan Bayındır'da üreticinin ilçe ekonomisine katkısı ise her geçen gün belirgin şekilde artıyor.

■ NADİR UYSAL