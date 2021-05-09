Evde kullandığınız renkler psikolojinizi etkiliyor

KIRMIZI ENERJİ VERİR AMA ACIKTIRIR

Gün boyunca tükenen enerjinizi yerine getirmek için oturma odanızda size enerji verecek bir renge ihtiyacınız var. Rahatlatıcı bir renk olan lavanta rengini tercih edebilirsiniz. Size enerji verebilmesi için kırmızı renk kullanımı salon ve oturma odası için oldukça önemli. Enerji veren, sizi yenileyen kırmızıyı kullanırken dikkatli olmanız gerektiğini de hatırlatalım; çünkü kırmızı açlığa vurgu yapan yani psikolojik olarak sizi aç hissettirebilecek bir renk.

Bu yüzden duvarlar yerine daha küçük alanlarda kullanmalısınız. Yeşil, doğayı temsil edip güven veren ve rahatlatan renklerden biri. Açık yeşil tonlarını kullanarak salon ve oturma odası dekorasyonunda güven verici bir atmosfer yaratabilirsiniz. Duvarlarınızın bir bölümünü yeşile boyamak, bitki desenli duvar kâğıtlarından yardım almak ya da ortamı bitkilerle süslemek, yeşili kullanmanın en güzel ve trend yollarından biri. Sarıyı açık gri tonlarıyla buluşturarak huzur verici bir alan yaratabilirsiniz. Beyaz rengin anlamı saflık ve berraklıktır. Üstelik duvarlarda beyaz renk kullanımı sayesinde evinizi daha geniş gösterebilirsiniz

YATAK ODASI

HUZURLA UYUMAK İÇİN MAVİ VE YESİL

Burada uykuya dalmanıza, stresinizi azaltmanıza yardımcı olacak renkleri tercih etmelisiniz. Özellikle bebek odalarında çokça tercih edilen ve gökyüzüyle özdeşleştirildiği için huzuru çağrıştıran mavi, sizi dinginleştiren bir etkiye sahip. Bu nedenle açık mavi tonlarını değerlendirebilirsiniz. Huzur veren renklerden biri mavi, ama deniz kadar ağaç da önemli! Açık yeşil tonlarına yatak odalarında yer verebilirsiniz. Bu rengi duvarlarınızda ve nevresimlerinizde kullanabilirsiniz.

BANYO

Pastel renkler bu yıl favori

Bu yıl banyolarda pastel tonların hakimiyeti söz konusu. Ayrıca alanda havalı bir yansıma oluşturmak için gri tonlarını da tercih edebilirsiniz. Mutfaklarda olduğu gibi banyoda da çift renk dolap kullanımı gitgide popülerleşen bir uygulama. Banyolar genellikle penceresiz alanlar olduğu, yani ışık almadıkları için zeminde ve duvarlarda yoğun koyu renk kullanımı sıkıcı bir alanın oluşmasına neden olabilir. Bunu önlemek için ise hem banyo aydınlatmasına önem verebilir hem de seçtiğiniz renk paletinde yoğun olarak açık renk kullanımını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, koyu ve açık renkleri buluşturan seramikler de güzel bir banyo dekorasyonu için size yardımcı olabilir.

YEMEK ODASI

Ferah ortamda hos sohbet için açık gri

Ferah bir alan yaratmanız konusunda size büyük yardımı dokunsa da çabuk kirlenebildiğinden yemek odasının duvarlarında beyaz, pek uygun bir renk olmayabilir. Beyazın etkisini yaratabilecek bir renk olarak açık gri tonlarından yararlanabilirsiniz. Pembe tonlarını yemek odasında kullanmak, alışılmışın dışında ve şık bir tercih olabilir. Bulunduğu alanı hareketlendiren pembe tonlarını; duvarlarınızda, peçetelerinizde, içerisinde farklı renklerin de bulunduğu masa runner'larında ya da sofra süslerinde kullanabilirsiniz. Tabii yoğun pembe kullanmanın da çocuksu ve belki de sıkıcı bir hava yaratabileceğini unutmamalısınız.

MUTFAK

Sarı metabolizmayı hızlandırıyor Evinizin en çok zaman geçirdiğiniz noktalarından biri olan mutfağınızda da seçilen renklerin insan üzerinde elbette ki önemli etkisi var. Mutfak duvarlarında metobolizmayı hızlandıran ve enerji veren renk olan sarıdan yardım alabilirsiniz. Mutfakta koyu renkleri yoğun bir şekilde kullanmak sıkıcı bir alan yaratılmasına neden olabilir.

ÇOCUK ODASI

Turuncu ile nese katın

Öncelikle duvar renklerinde psikolojik olarak çocuğunuzu rahatlatacak açık mavi, beyaz, açık yeşil gibi renkleri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz odanın genelinde grinin dengeleyici etkisinden de yararlanabilirsiniz. Eğer gri rengi tercih etmeyi düşünüyorsanız koyu tonlardan uzak durmalısınız. Canlandırıcı, neşe verici renkler olan turuncuyu ya da sarıyı odanın belirli alanlarında yoğun olmamak şartıyla kullanıp alanı daha hareketli hale getirebilirsiniz.