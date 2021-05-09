Varoşlardan şöhrete merdiven kurdular

LEİGHTON MEESTER

Ünlü oyuncu Leighton Meester, 9 Nisan 1986'da dünyaya gözlerini açtığında, her bebek gibi hastane odasında değil, Florida'da bir hapishane koğuşundaydı. Annesi ona hamileyken uyuşturucudan 10 yıl yemişti.

İlk olarak hapishane duvarlarını gören minik Leighton, üç ay hapisteki kadınların, ardından akrabalarının elinde büyüdü.

CHARLIZE THERON

En iyi kadın oyuncu Oscar'ı sahibi güzel yıldız, 7 Ağustos 1975'te Güney Afrika'nın Benoni şehrinde doğdu. Ruh hastası babası onu ve annesini sürekli eve kapatıyor ve günlerce aç bırakıyordu. Theron 15 yaşındayken buna dayanamayan annesi, bir tartışmada babasını vurarak öldürdü ama kızını daha büyük bir yoksulluğun pençesine attı.

SARAH JESSICA PARKER

Altın Küre ve Emmy ödüllü ABD'li sinema ve tiyatro oyuncusu Sarah Jessica Parker, 25 Mart 1965'te doğdu. Çocukluğunda yedi kardeşi ve ailesiyle küçük bir evde büyük maddi sıkıntılarla büyüdü. Ailesi sürekli kamu yardımı almasına rağmen, çoğu zaman evlerinde suları ve elektrikleri kesik olurdu.

LUCY LIU

Emmy ödülüne aday gösterilmiş Çin asıllı Amerikalı film yapımcısı ve aktris Liu, 2 Aralık 1968'de New York'ta doğdu. Liu'nun şu anda UNİCEF için 'elçi oyuncu' görevini üstlenmesinin sebebi, fakirliği iyi bilmesi ve çocukken çalışmak zorunda kaldığı böceklerle dolu fabrikadaki bir dairede, diğer Çinli göçmenlerle birlikte yaşamasıydı.

JENA MALONE

21 Kasım 1984'te doğan ABD'li aktris ve müzisyen Malone, babasından ayrılan annesiyle geçirdiği çocukluğunda kötü günler yaşadı. Aç kaldıkları günler olduğu gibi, barınacak yer bulamayıp kamyonetlerde yatarak, ucuz motellerde kalarak hayatlarını sürdürmek zorunda kaldılar. Jena çocuk yaşlarda para kazanabilmek için pis işlerde çalıştı.

SHANIA TWAIN

28 Ağustos 1965 Kanada doğumlu şarkıcı Twain'in babası alkolik bir adamdı. Shania hep korkulu geceler geçirirdi. 20 yaşındayken annesi ve babası trafik kazasında öldüğünde ise kendisinin ve 3 küçük kardeşinin geçimini sağlamak omuzlarına bindi. Shania, fakirlik günlerinde keşfedilen sesiyle kaderini tersine çevirdi.

HILLARY SWANK

ABD ve İspanyol asıllı, yoksul bir çiftin kızıydı. 1974'te Lincoln'de parasızlığın içine doğdu. Çocukluğu, Washington'da Samish Nehri kenarındaki karavan kasabasında geçti. 15 yaşındayken ailesi ayrılınca, annesiyle Kaliforniya'ya taşınan ve beş parasız arabalarda yatıp kalkan Hilary, oyunculukla kaderini değiştirerek 2 Oscar kazandı.

JIM CARREY

Altın Küre ödülü sahibi, 17 Ocak 1962 Kanada doğumlu dünyaca ünlü komedyen ve sinema oyuncusu Jim'in küçüklüğü sandığınız kadar eğlenceli değildi. Ailesinin imkansızlıkları yüzünden Jim Carrey bütün çocukluk ve gençlik yıllarını anne ve babasıyla bir karavanda geçirdi. Yemek bulabildikleri zaman en mutlu günleriydi.

EVA LONGORIA

Altın Küre ödüllü Amerikalı film ve sinema yıldızı Eva, 15 Mart 1975'te doğdu. Çocukluğu fakirlik içinde geçtiğinden, ailesine katkıda bulunmak için günleri hep çalışmakla geçti. Ünlü yıldızın talihi, yaptıkları taklitleri ve oyunculuk yeteneğini keşfeden bir yapımcı sayesinde yüzüne güldü.

BÜLENT GÜRLÜK