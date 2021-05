Yeni Asır'ın anneleriyle tanışın

ANNELİK illa ki çocuk doğurmak değil. Korumak, kollamak. Bu yüzden kedilerin, balıkların ve kuşların annesi Hacer Önöğlu Ülger, anne olmak için çok genç olan Yasemin Durmuş ve annelik arifesindeki Yasemin Öznur'un da Anneler Günü'nü kutluyorum...

BURCU ILGIN (EDİTÖR)

Ben daha iyiyim sandım!

DAHA dün annemizin kollarında yaşarken diye başlayan bir çocuk şarkısı var... Evet daha dün annemin kollarındaydım bugün ise benim kollarımda iki çocuk var. Annemi eleştirdiğim günleri hatırlayıp 'ne kadar da haklıymış' diye düşündüğümüz zamanlara geldik. Benim annem ev hanımıydı. Bizi kendisi büyüttü. Ama ev hanımı deyip geçmeyin. En az çalışan bir anne kadar yoğundu hayatı. Hiç günlere gittiğini, TV karşısında ayaklarını uzatıp keyif yaptığını hatırlamam. Hep yapması gereken bir şeyler vardı. Bizim başımızdaydı, temel ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyordu ama bizimle oturup evcilik oynamaya vakti yoktu.

DUYGULAR HEP AYNI

Kendi yaptığı hataları benim yapmamam için çok uğraştı. Annem benim ayaklarımın üzerinde duran güçlü biri olmam için çaba sarf etti hep. Kocasının eline bakan biri olmam onun korkulu rüyasıydı. Çok fedakardı. Hatta bu fedakarlığı beni çoğu zaman kızdırırdı. Çocukken hiç et yemediğim için çorbaların içine saklamaya çalışırdı kıymayı ama ben kıymaları görünce "Sen benim yememem için yapıyorsun" deyip suçlardım onu. "Senin için şunu yaptım" dediğinde "Yapmasaydın ben mi istedim" deyip emeğini küçümserdim. Bu sözlerime tek cevabı "Anne olunca anlarsın" olurdu. Simya'yı kucağıma ilk aldığım günkü duygularımı anımsıyorum. "Korku ağırlıklı mutluluk tabanlı heyecanlı bir gurur"... Evet şimdi anne bendim. Eleştirdiğim annem gibi olmamalıydım. Daha iyisi olmalıydı. Çocuk nasıl yetiştirilir konusunu annemden değil kitaplardan öğrenmeliydim. O her şeyi yanlış yapıyordu. Bilmiyordu. Sistemi eskiydi. Kitaplar en doğrusunu biliyordu. Yani anne olmuştum ama henüz annemi anlamış bir yanım yoktu. Bugün geldiğim noktada belki bazı şeyleri annemden daha iyi yapıyor olabilirim, daha bilinçli davranıyor olabilirim. Ama anladım ki "İyi aile yoktur". Yani çocukların gözünde anneler hep eksik, hep daha geride... Her anne kendince çocuğu için en iyisini yaptığını düşünür ama sizin iyilik diye düşündüğünüz şeyin çocuğun bagajını dolduracak bir travma olması 'an' meselesidir. Çünkü kuşak farkı hep vardı ve olacak. Hatta şimdi daha büyük bir kuşak farkı bekliyor bizi. Teknoloji o kadar hızlı ki ne kadar teknolojinin içinde olursak olalım dijital çağın çocuklarına yetişmemiz zor görünüyor. 'Kızım kimseden gazoz içme' diyen annelerimize gülerdik ya, takipçilerle var olan fenomenlerin dünyasında çocuğa "Sosyal medyadan uzak dur" diyerek aynı konuma düşüyoruz aslında... Yöntemler değişse de duygular değişmiyor. Hissettiğimiz sevgi aynı.

ZÜMRÜT YILMAZ (EDTÖR)

Annelik en büyük sınavım

Anne olunca anlarsın... Biz kadınlar ne çok duyarız bu cümleyi en yakınlarımızdan... Öyle basit bir cümle deyip geçmeyin. O kadar çok anlam içerir ki bu cümle. Sonsuz ve koşulsuz sevginin, şefkatin, fedakarlığın, evladın için yapabileceklerinin sınırının olmadığının tarifidir aslında bu cümledeki 'anlarsın'. Bizler genellikle anneleri tarafından büyütülen bir nesil olduk. Ama benim gibi çalışan annelerin daha çoğunlukta olduğu bir devri yaşıyoruz şimdilerde. Annelerimizden daha şanslı bir çocukluk sunsak da evlatlarımıza, bizler daha eksiğiz hep. Ben mesela, oğlumu kucağıma aldığım günden beri en çok vicdan azabı duygusuyla savaşıyorum. Çünkü hep ona yeterli vakti ayırmadığım düşüncesi var kafamda. Tüm çalışan annelerin sınavı belki de bu söylediğim.

HEP BİR YETERSİZLİK HİSSİ

Anne olmak benim için hep bir yetersizlik... Halbuki özveriliyim, fedakarım, sabırlıyım, sevgi doluyum. Üstelik eskilere göre çok daha eğitimli ve bilinçliyim. Yani, bir annede olması gereken her şey bende var. Ama hep daha fazlası gerekli gibi işte. Oysa onu iyi bir insan olarak yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Aynı bana ve kardeşime daha iyi bir gelecek sunabilmek için gece gündüz çalışan annem gibi... Ben köy çocuğuyum. Bilenler bilir bizim oralarda anneler sözde ev hanımıdır. Ama hep tarla bahçe, dağ bayır çalışırlar. Çalıştıkları yeterince görülmese de aslında ev ekonomisini döndüren kadınların o bir türlü görülmeyen gizli emeğidir. Benim annem de işte öyle bir kadın. Babamın kazandığı her bir kuruşta annemin de alın teri vardır. Bizi büyütmek, okutmak için hep çok çalıştı. Ben büyürken o da kendini benim gibi yetersiz hissetti mi bilmiyorum ama anneliğin özünde olan bu eksiklik duygusu aslında çocukları için imkansızları başaran annelerin itici gücü... Kendimizi tamam hissetsek nasıl daha iyisini yapabiliriz ki öyle değil mi? Bugün Anneler Günü. Başta kendi anneciğim, annem kadar yakınım kayınvalidem ve çocukları için durmak yorulmak bilmeyen tüm annelerin gününü kutlarım. Allah kimseyi annesizlikle sınamasın.

SELİN GÜLER (EDİTÖR)

Anne oldum, ben de anladım

'ANNE olunca anlarsın' lafı yıllar önce ne kadar saçma geliyorsa kulağıma, şimdi bir o kadar sık kullandığım bir söz. Çok klişe evet ama kesin bilgi, çok doğru. Hiçbirimiz çocuk sahibi olmadan önce tam olarak anlayamıyoruz evladın hayatın anlamı olduğunu... Evet anne olmak çok emek gerektiriyormuş. Ben oğlumu kucağıma aldığımda, annem belki de öğretmen olmasının getirdiği bakış açısıyla, 'Her çocuk kendi kitabını yazar' demişti. Evhamlı tarafımın ağır bastığını bilen annem her zaman beni dengeledi bu süreçte. Şimdi aklım evde kalmadan işe gidebiliyorsam, iki çocuğuma da gözleri gibi bakan annem ve babam sayesinde. Ne yapsam haklarını ödeyemem.

KOŞULSUZ SEVGİ

Bizi büyütürken çocuk yetiştirmenin keskin kenarlı tek tarafı sevgi temelli olmasıydı annem için. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeyin koşulsuz sevgi olduğunu, hep göz önünde tuttu annem. Ama öte yandan evimizde kurallar da vardı. Mesela kardeşim Esin'le biz hiç oje sürmedik küçükken... Yapmamızı istemediği bir şey olduğunda, hep gerekçesini söyleyerek anlatırdı bize. Annemin bu yaşıma kadar doğru çıkmayan bir öngörüsü hiç olmadı. 'Nasıl bu kadar doğru tespitleri olabiliyor' diye düşündürdü hep beni. Önce çok karşı çıksam da yıllar geçtikçe hayata bakışının tam da doğru noktadan olduğunu görüyorum. Ama hala onun gibi değilim. Sadece karakter olarak değil, sayısız kere tarifini aldığım halde benim yaptığım yemekler hiç annemin yaptıkları kadar lezzetli olmuyor. Şimdilerde herkesin fiziksel olarak beni anneme benzetmesi, beni çok gururlandırıyor. Umarım huylarım da biraz biraz benzer. Zira hala tırnağı bile olamadım. Bugün anneler günü. Annemin, kayınvalidemin, tanıdığım tanımadığım tüm annelerin, anne adaylarının Anneler Günü'nü kutlarım. Anneciği hayatta olmayanlara da sabırlar dilerim. Allah mekanlarını cennet etsin.

NESRİN ÖNER (SAYFA SEKRETERİ)

Biz biraz abartıyor muyuz?

"BİR çocuk sahibi olmaya karar vermek çok önemlidir, sonsuza dek yüreğinizin bedeninizin dışında olmasını kabul etmektir" diye bir söz okumuştum. Benim 18 yıldır, annemin ise 52 yıldır yüreği bedeninin dışında. Tabi annemle kendimi kıyaslamam yanlış olabilir. Ben annemin altıncı ve son evladıyım üstelik ikizim var. O zamanın şartlarında kalabalık ailede büyük bir şokla ikiz olduğumuzdan habersiz dünyaya gelip büyütülmüşüz. Yiğit ise benim tek evladım. İlk kalp atışı, ilk ultrason görüntüsü, ilk tekmelemesi, ilk dişi, ilk sözcükleri, ilk adımı her şeyi bir bir kayıt altında. Yeni nesil anneler olarak biz mi çok abartıyoruz? Yoksa annelerimizin böyle bir şeye ne imkanı ne de vakitleri vardı bilmiyorum ama içgüdüsel olarak bağlı olduğumuz her şeyi çok sevip sorumluluk alıyoruz. Anneler Günü'nü benim annem çok şükür hayatta olsa da buruk kutlarım. Aklıma anne olamamış ya da annesini kaybetmiş insanlar gelir. O yüzden anne demek sadece fizyolojik olarak taşımak değil. Ona yuva olmak kol kanat germek sahip çıkmak ve yüreğinde onu hep hissetmektir. Yüreği sevgi dolu herkesin Anneler Günü kutlu olsun.

Hacer Önoğlu Ülger ve Zühre Önoğlu

BEN bir anne değilim ama 5 çocuklu bir annenin evladı olarak diyebilirim ki, "Hayatın nasıl da yorucu geçmiştir. Canım annem iyi ki varsın."