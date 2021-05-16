7 bin yaşındaki ‘yıldız avcıları’ İzmir’de

Gökyüzüne yönelmiş bakışları ile 7 bin yıl öncesi insanının hayal gücünü yansıtan "Yıldız Avcısı" adlı heykelcikler, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak."Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projeyle her ay farklı bir tarihi eseri ağırlayan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin mayıs ayı konuğu, "Gök Gözlemcisi, Tepegöz veya İdol" olarak da bilinen Yıldız Avcısı isimli Kilya tipi heykelcikler oldu. Şehirleşme öncesi köy topluluklarının el sanatlarındaki uzmanlaştığını kanıtlayan heykelcikler, yassı ve ince vücut, geniş baş ve narin silindirik boyun yapılarıyla dikkati çekiyor. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, heykelciklerin çok yüksek nitelikli işçiliğe sahip olduğunu söyledi. Genel olarak Orta ve Geç Kalkolitik döneme tarihlendirilen idollerin üretiminde mermer dışında bazalt, gabro ve kumtaşının da tercih edildiği bilgisini veren Keser, heykelciklerin güneybatı ve kuzeybatı Anadolu'da ticaretinin yapılmış olabileceğini belirtti. Keser, sergilenen 7 eserin, 7 bin ve 5 bin 500 yıl öncesine tarihlendiğini, bazı parçaların Kemalpaşa, Ulucak Höyüğünden çıkarıldığını aktardı.

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