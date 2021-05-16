Gençlerden ‘yanıyorsun’a rekor tıklama

TİRELİ genç müzisyen Semih Anıl, 'Yanıyorsun' adlı şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. İzmir'de yaşayan tekstil mühendisi 29 yaşındaki sanatçı, ev arkadaşı İbrahim Parlak ile birlikte yaptığı RAP tarzındaki single ile dijital platformlarda 'Z kuşağı' tarafından tıklanma rekorları kırdı. İzleyicilerden son derece olumlu eleştiriler alan şarkının pandemi döneminde ortaya çıktığını ifade eden Anıl, "Aynı evi paylaştığımız can dostum İbrahim ile şarkının sözlerini sohbet esnasında bir anda yazdık. İbrahim'in yazarlık yönü de var. 4 kitabı da okuyucular tarafından büyük beğeni topladı. Bazı şarkılarımın sözlerinin yanı sıra bestelerini de sevgili ev arkadaşım yapıyor. Toplumsal eleştirilerin ön plana çıktığı 'Yanıyorsun' ile tarzımın dışına çıkıp ilk kez RAP söyledim" dedi.

■ NADİR UYSAL