Güzel gülüşün temeli çocuklukta atılıyor

Sağlıklı bir ağız ve pırıl pırıl dişler güzellik ve estetik görünümün olmazsa olmazıdır. Güzel bir gülüş pek çok kusuru örtebilir. Güzel gülüşün sırrı ise sağlıklı dişlerdir. Diş hekimi Cem Baysal koruyucu hekimlik, diş eti, ağız sağlığı, gülüş estetiği ve gülüş tasarımı konularında bilgi verdi:

● Diş kontrolüne ne zaman başlanmalı? Ağız sağlığı genel sağlık ve bağışıklık sistemi için de çok önemlidir. Ülkemizde 65 yaş üstü bireylerin diş kaybının daha fazla. Bu durum sadece yaşlanmaya bağlanamaz. Gelecekteki diş sağlığımız kendi elimizdedir. Büyüme çağında olan çocuklarımız için önleyici tedavi yaklaşımlarını zamanında ve bilinçli bir çözüm ortaklığıyla ele almak çok önemlidir. Çocuklarda diş hekimine gidilme zamanı genelde 2 yaş kabul edilir. Çocuklarımızı diş hekimi ile tanıştırmak için bir yaş sınırı yoktur. Bu tanışmanın amacı hem diş hekimi korkusun yenmesi hem de sorunun erken fark edilmesidir. Düzenli kontrollerinin yapılması, özellikle 6-8 yaş döneminde iskeletsel ortodontik tedavi açısından önemlidir.

DOĞRU ZAMANLAMA 12 YAŞ

● Ortodontik bozukluklar nelerdir? Alt üst çene büyüklüklerinin orantılı olmaması, alt çenenin üst çeneye göre daha önde kapanması, üst çenenin olması gerektiğinden çok daha küçük olması gibi dişler dışında bağlı bulundukları kemikleri de ilgilendiren sorunlardır. Bu gibi sorunların varlığında ortodontist diş hekiminden yardım alınarak fonksiyonel çene tedavisi ile yetişkinlikte olabilecek estetik, fonksiyon ve konuşma sorunlarının da önüne geçilebilir. Daimi dişlerin ağızda gözükmesiyle başlayan karışık dişlenme dönemi 6-7 yaşlarında başlar. Ağız bakımının düşük ve kalitesinin yetersiz olduğu bu dönem, şekerli gıdaların da çokça tüketilmeye başlandığı bir dönemdir. Daimi diş kayıplarında ilk sırayı alan 6 yaş dişleri dediğimiz birinci büyük azı dişleri, ağızda görünmeye başladıktan hemen sonra koruyucu dolgularla çürüğe karşı korunabilmektedir.

● Ortodontik bozukluklar ne zaman tespit edilir? Karışık dişlenme dönemi sonunun 12 yaş civarı, dişsel bozukluklara bağlı ortodontik bozuklukların teşhisi açısından doğru zamandır. Tedavi ihtiyaçlarının bu dönemi takip eden zamanda giderilmesi, süre ve başarı açısından önemlidir. Diş yapısındaki bozukluklar, fonksiyon, estetik ve hijyenik problemler yaratmakta ve diş çürüklerinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Gerekli tedavilerle bu sorunların önüne geçilebilir.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ

● Önleyici diş hekimliği nedir? Yeni nesil için önleyici diş hekimliği çok önemlidir. Modern diş hekimliği tedavisi ile fonksiyon kaybı, hijyenik problemler ve estetik kayıplar tekrar yerine getirilebilir. Gelişmiş tanı ve tedavi planlamaları, cerrahi ve estetik diş hekimliği konusunda beklentileri karşılayan tedavi sonuçlarını sunmaktadır. Aynı şekilde implant cerrahisinde de kullanılan 3 boyutlu dijital görüntüleme ve bu uygulama ile koordineli çalışan 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan cerrahi şablonlar, cerrahi işlemleri daha kolay, daha güvenilir hale getirmiştir.

● Gülüş tasarımı hangi işlemleri kapsıyor? Son zamanlarda güncel bir konu da gülüş tasarımı olarak ifade edilen konudur. İnsanların sahip olmak istedikleri güzel gülümseme için diş hekimleri tarafından planlaması ve uygulaması yapılan birçok işlemler vardır. Doğal diş yapısı iyi görünen fakat renginden memnun olmayan kişiler de diş beyazlatma seçeneği, doğal dişlerde geri dönüşü olmayan işlemlere başlamadan iyi bir seçenektir. Diş hekimi tarafından kliniklerde dişilerin renklerinin koyuluğuna ve yapısına bağlı olarak bir veya birkaç seansta gözle görülen bir beyazlama mümkündür. Kişinin gülümseme esnasındaki diş eti görünümünün gülme hattında yer alması söz konusu ise, beyazlatma işlemi ile birlikte diş eti estetiği uygulanabilir.

● Bonding uygulaması nedir? Bazen dişlerde bazı küçük sorunlar veya düzeltmeler gerektiğinde dişlere bonding uygulaması yapılır. Aslen estetik dolgu malzemeleri ile yapılan bu uygulama diş arası boşlukların kapatılmasında, eski dolguların yenilenmesinde, dişlerin boylarının sınırlı miktarda uzatılmasında uygulanan tekniğe verilen isimdir. Doğal dişlere çoğu zaman hiç zarar vermeden basit çözümlerle kabul edilebilir bir estetik ve gülümseme yakalanabilir.

KAPLAMA SEÇENEKLERİ

● Kaplama uygulamaları neler? Kimler yaptırabilir? Eğer kişinin diş yapısında anatomik bozukluklar veya ön bölge dişlerinde büyük dolgular veya düzensiz kaplamaları varsa, estetik amaçlı uygulanan lamina kaplamalar ve tüm seramik kaplamalar güzel bir gülüş tasarımı içim kullanılabilir.