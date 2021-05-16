Sofralara bahar geldi

Baharda genellikle yemeklerimizi açık havada yeme eğilimi gösteririz. Pikniğe, pazar kahvaltılarına ya da mangallı bir kendin pişir kendin ye mekanına ancak bu bahar hiçbirini yapamadığımız için sofraları çiçeklerle döşeyip o hissi yaratabilirsiniz.

Kahvaltıya neşe katmak için

BAHAR çiçeklerini kahvaltı sunumlarımıza taşıyarak hem gözlere hem de mideye hitap eden sunumlar hazırlamaya ne dersiniz? Bunun için yapman gereken doğru rengi seçerek işe başlamak. Bu renklerden birine karar verdikten sonra en önemli tavsiyemiz sunumda çok fazla aksesuara yer vermemeniz. Kahvaltı günün en zengin öğünü olduğundan menü, fazlasıyla yer kaplayacaktır. Bu nedenle masa örtünüzle uyumlu taze bahar çiçeklerini ahşap sunum kütükleri ile tamamlamak şık bir sunum için yeterli olacaktır.

Tomurcuklarla süsleyin

DESENSİZ, beyaz bir yemek takımı tercih ederek bahar çiçeklerinin güzelliğini daha da ortaya çıkarmanız mümkün. Merkezde yer alan taze çiçeklere ek olarak tomurcuklarla sunumunuzu renklendirebilir; aynı çiçekleri kullanarak yaptığınız peçete halkaları ile çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Lalenin asaleti Şüphesiz laleler zarafetleriyle bulundukları ortamın atmosferini bir anda değiştiriverir. Sunumunuzu hazırlarken canlı laleler kullanma imkanınız yoksa en azından ıslak lale kullanabilirsiniz. Lalelerle benzer tonlarda renkli bir runner, sade peçeteler ve siyah-beyaz mumların uyumunu gördüğünüzde gözlerine inanamayacaksınız

Şıklık ve ZARAFET

BAHAR temalı bir sunumun olmazsa olmazı şüphesiz rengarenk çiçeklerdir. Karmaşadaki düzenden hoşlanan biriyseniz sunuma zarafet ve şıklık katmak için uzun silindir mumlar kullanarak göz alıcı sunumlar oluşturabilirsiniz. Sunumunda çok fazla aksesuar olması göz yorabilir, bunu engellemek için daha yumuşak renkler kullanmanız gerekir.