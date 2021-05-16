Su altını evinize taşıyın

Pandemi döneminde evcil hayvanlara olan ilgi büyük ölçüde arttı. Yasaklarda dışarı çıkma fırsatı sunduğu için genellikle köpek tercih edilse de evde kalış süresinde bir arkadaş bir nefes olması için daha farklı hayvan dostlar edinenler de var. Balık beslemek her zaman daha kolay ve rahatlatıcı olsa da akvaryumdan dekorasyona uymadığı için vazgeçenler çoğunlukta... Ancak evinizle bütünleşen bu akvaryum fikirleri balıklarınıza bir şans daha verebilir...

BALIKLARIN SÜZÜLÜSÜNÜ İZLEYEREK UYUYUN

YORGUN bir günün ardından eve geldiğimizde çoğu zaman tek yapmak istediğimiz şey ayakkabılarımızı çıkararak sakin ve loş bir ortamda dinlenmek olur. Bu ortama bir de rengarenk sevimli canlıların huzur veren, büyüleyici hareketlerinin eklendiğini düşünün. Akvaryumların ruh hali üzerinde olumlu ve yatıştırıcı bir etkisi olduğu uzmanlar tarafından da ortaya konmuş bir gerçek. Hal böyle olunca evin dinlenmeye ayrılan yatak odasına bu sihirli dünyayı taşımamamız için hiçbir sebep yok.

MUTFAKTA OKYANUS HAVASI

MUTFAKLAR, ailecek kaliteli ve eğlenceli zaman geçirilebilen ortamlardan biri olduğundan; buranın aile üyelerini sıcak, samimi ve rahat hissettirmesi gerekir. Bu nedenle dekorasyonda kullanılan malzeme ve renkler son derece önemlidir. Akvaryumlar bulundukları ortama doğal bir hava kattıklarından, bu doğallığı tamamlamanın ve mutfağında sıcak bir atmosfer yaratmanın yolu ahşap kullanımından geçer. Doğallığın yanı sıra aynı zamanda modern bir görünüm de elde etmek isteyenler bunu, ankastre ve avizelerle başarabilirler. İlham verici bir manzaraya karşı yemek yapmak eşsiz bir deneyim olsa gerek.

EVİN MERKEZİNDE MUHTESEM MANZARA

AKVARYUMLARI genellikle, bir masa veya sehpanın üzerinde odanın tasarımıyla alakasız şekilde bir kenara koyarız. Ancak akvaryumu salonun odak noktası haline getirirseniz onu hem şık hem de kullanışlı bir parçaya dönüştürebilirsiniz. Akvaryumu orta sehpa olarak kullanmak hem salonunuza canlılık getirecek hem de minik dostlarınız hep gözünüzün önünde olacaktır. Ayrıca ledlerle aydınlatılmış bir akvaryum muhteşem bir görüntü sağlayacaktır.

DUVARIN İÇİNDE RENKLİ DÜNYA

AKVARYUMLARIN canlılar için bir yaşam alanı olmalarının yanı sıra uzman ellerde birer sanat eserine dönüşmeleri de mümkün. Ev dekorasyonunda oldukça farklı amaçlarla kullanılabildiğini gördüğümüz akvaryumlar için evinizde yeterli alan olmadığını düşünüyorsanız duvara entegre sistemlerle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Sıkıcı bir boş duvar yerine sıra dışı ve heyecan verici bir atmosfer yaratarak misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz.

AKVARYUM TEMİZLİGİNDE DETERJAN KULLANILMAZ

EVLERİMİZDE kullandığımız kimyasal temizleyiciler ile kesinlikle akvaryum yüzeylerinin ve içindeki dekorların temizliğini yapmamalıyız. Ne kadar yıkarsak yıkayalım bu kimyasalların yüzeylerden arınması oldukça zordur ve bu da canlıların yaşamını tehlikeye atar. AKVARYUM temizliği yaparken şu sıralamayı takip edebilirsiniz: iç cam, dekorlar, çakıllar, dış cam ve son olarak filtre. İÇ cam temizliğini petshoptan edindiğiniz, akvaryumun büyüklüğüne uygun bir fırça ve alg temizleyici sıvı ile yapmanız mümkün. İç ve dış camı aynı anda temizlemenizi sağlayan mıknatıslı süngerler bu aşamada işinizi kolaylaştırabilir.

DEKOR ve çakıl temizliğinde dikkat etmeniz gereken en önemli husus; bunların sabun, deterjan ve benzeri temizleyiciler ile temizlenmemesi. Su ve sert bir sünger ile dekorları temizlemeniz çoğu zaman yeterli olacaktır, inatçı kirler için ise yine petshoptan edindiğiniz bir beyazlatıcı kullanmanız mümkün. Dış cam temizliğinde aynı hususları göz önünde bulundurman yeterli olacaktır. SON olarak filtre temizliğinde ise dikkat edilmesi gereken nokta; yukarıdaki aşamalar tamamlandıktan en az 2 hafta sonra filtre temizliğinin yapılması gerektiği. Bu durum, filtre üzerinde bulunan yararlı bakteri üretiminin devamını sağlayarak akvaryum ekosisteminin bozulmasını engelliyor.