Açık havanın tadını gölgede çıkarın

PERDELERLE TATİL HAVASI

PERDELER güneşin zararlı etkilerinden korunmada en önemli araçlardan biri. Özellikle güneşin daha eğik açıyla geldiği zamanlarda balkon veya terasın yalnızca üst kısmını kapatmak güneşten korunmayı yeterli ölçüde sağlayamadığından bu fikir daha etkin bir çözüm getirmekte. Balkon dekorasyonunla uyumlu olarak kullanacağınız uzun perdeler ile balkonunda hoş bir tatil köyü atmosferi yaratmanız mümkün.

AÇ BİR ŞEMSİYE

HAVALARIN birden ısınmasıyla uzun soluklu bir çözüm fırsatı bulamayanlar için en pratik ve düşük maliyetli çözüm balkon şemsiyeleri. Özellikle küçük balkonlarda oldukça kullanışlı olan bu şemsiyeler, güneşten korunmanın en iyi yollardan biri.

SADECE GÜNEŞ VE YAĞMURDA KULLAN

DIŞ mekanda kullandığınız mobilyalara göre farklı renk ve kumaş seçenekleri sunan tenteler güneşten korunmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Manuel veya otomatik olarak açılıp kapanabilme özellikleri hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de tenteye ihtiyacınız olmayan kış aylarında ürünün yıpranmasını engelliyor. Ayrıca kanvas tente kullanımı yalnızca güneş ışığından değil aynı zamanda yağmurdan da korunmayı sağlıyor. Güneş ışığına karşı korunmada kalıcı çözümler konusunda tereddütü olanlar için oldukça uygun bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

MELİH DEMİRTAŞ