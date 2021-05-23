Çiftçi kadınlar israfa geçit vermeyecek

İZMİR'DE Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi çalışmalarına hız kesmeden devam etti. 17 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Mayıs ayı atölyesini Urla ve Menemen'den gelen 12 çiftçi kadın ile gerçekleştirdi. DoubleTree by Hilton Alsancak Otel şeflerinden Olcay Kaygusuz ile mutfakta yöresel yemeklerden, perde pilavı ve alinazik yapılırken, Yüksek Gıda Mühendisi Ayşe Merve Cumhur tarafından israfın önlenmesi konusunda eğitimler verildi.

Atölyeye İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Atölyeye katılan Bademler Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatif ortaklarından Yağmur Gediz, "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi'ne ilk defa katılıyorum. Benim çalıştığım alan köy ortamı olduğu için ve beraberinde hem üreticiler hem de köy halkıyla geldiğim için bizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Gıda israfı dünyada ciddi bir problem. Bunun önlenmesine yönelik atmaktansa hayvanların tüketimine yönelik çalışmaların yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu etkinliğin yararlı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

DÜNYADAKİ AÇLIK BİTER

Atölye sonrasında Yeni Asır'a konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise, "Tükettiğimiz ürünün neredeyse 3'te 1'ini israf ediyoruz. Bu 1.3 milyon ton gibi çok ciddi bir rakama denk geliyor. Bizim israf etmiş olduğumuz ürünlerle dünyadaki açlığı bitirebileceğimizi bilmemiz ve böyle bir sorumluluk içerisinde olmamız gerekiyor. Bu projenin önemli olduğunu ve toplumun tamamı tarafından da kabul edilmesi gerektiğini biliyoruz" diye belirtti.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi ise bireysel olarak alınan tedbirlerin küçük görünse de israfı önlemek için büyük farklar yaratığını ifade ederken, Örnek vermek gerekirse evinizde attığınız iki dilim ekmek size büyük görünmese bile bütün olarak baktığımızda günlük ekmek israfı Türkiye'de 5 milyon adet. Bunun ekonomik, emek, tarımsal ve işçilik boyutunu göz önüne aldığınızda israfın büyüklüğünü anlayabilirsiniz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR