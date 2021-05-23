Evinizin dikenli güzellerini coşturun

Eskiden dikenleri ile ön planda olan ve evde yetiştirmek için pek fazla tercih edilmeyen bitki türlerindendi. Hatta sevmediğimiz kişiye hediye etmek için akla gelen ilk şeydi. Birine kaktüs göndermek hakaret bile sayılabilirdi. Ancak ne olduysa son birkaç yıldır kaktüslerin kaderi değişti. Kıymeti bilinir oldu.

Kendilerine evlerimizin, bahçe ve balkonlarımızın baş köşelerinde yer bulmaya başladılar. Her ne kadar zor şartlarda büyümeye elverişli bitkiler olsa da onların sevdikleri ortam yaratıldığında bulundukları alanı cennet bahçesine çevirecek kadar güzel çiçekler açabiliyorlar... Hem de dikenli korkunç bedenlerine rağmen...

BOL BOL GÜN IŞIĞI İSTER

KAKTÜS ve bütün sukkulentlerin çoğu, bolca gün ışığına ihtiyaç duyar. Evinizin kuzey cephesinde kaktüs yetiştirmeyi denemeyin, en çok güneş alan yerler kaktüsler için ideal ortamlardır. Kaktüslerinizi mümkün oldukça pencereye yakın yerlere koyun, hatta pencere pervazlarında ve balkonunuzda en çok güneş alan yerleri kaktüslerinize ayırın. Ancak kaktüsleri direkt öğle güneşinden korumanız gerekmektedir.

+40 İLE -15 DERECE ARASINDA

Kaktüsler ve bütün sukkulentler sıcağı sever. Yazın 40 dereceye kadar büyümeye devam ederler ancak daha sıcakta büyüme durur. Kışın sulanmamak kaydıyla soğuğa da dayanıklıdırlar. Sıcaklık -15 derecenin altına düşmemelidir ve çok nadir de olsa biraz su verilmelidir.

GEÇİRGEN TOPRAK SEVER

Kaktüsler ve sukkulentler sıcağı sever. Yazın 40 dereceye kadar büyümeye devam ederta büyüme durur. Kışın sulanmamak kaydıyla soğuğa da dayanıklıdırlar. Sıcaklık -15 derecenin altına düşmemelidir ve çok nadir de olsa biraz su verilmelidir.

SIK SIK HAVALANDIRIN

Sukkulent ve kaktüs türleri doğal ortamlarında nemli havaya ve havasızlığa alışkın değillerdir. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında kaktüs yetiştirmek için en ideal ortam balkondur. Kapalı yerde kaktüs yetiştiriyorsanız odayı gün içinde sık sık havalandırmanız gerekmektedir

HAYVAN GÜBRESİ KULLANMAYIN

SUKKULENT ve kaktüslere asla hayvan gübresi verilmemelidir. Halk arasında 'vitamin' olarak bilinen suni gübrelerden vermeniz gerekir. Sukkulentler yavaş büyüdüğü için gübre seçerken azotu az, fosfor ve potasyumu çok olmasına özen gösterin. 'Çiçek çoşturan' ya da 'çiçek açtırıcı vitamin' olarak geçen gübrelerden kullanabilirsiniz. Gübreleme mevsimi ilkbahardır, kışın gübre verilmemesi gerekir. Çünkü kaktüs kışın dinlenme sürecinde olduğu için gübreyi kullanamaz ve kullanılmaya gübre bitkiye zarar verir.

SAKSININ DİBİNE ÇAKIL TAŞI YERLEŞTİRİN

EN uygun saksılama zamanı bitkinin dinlendiği zamandır. Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos ayları, saksılama ya da saksı değiştirmek için uygundur. Kaktüsün bulunduğu saksının dibine çakıl taşları koyarak suyun saksıda kalmamasını sağlamanız gerekir. Saksı, kaktüse göre çok büyük olmamalıdır ve toprak da aşırı olmamalıdır.

ÇÜRÜMESİN DİYE

● Köklerinin ıslak kalıp çürümemesi için toprağını temizledikten sonra 4-5gün kurumaya bırakın ● Toprağı süzdüren özel kaktüs toprağı ve 3'te 1 oranında ponza taşını karıştırın ● Kaktüsünüzü bu toprağa dikerek 1-2 gün su vermeyin ● Sonrasında 1 kez yeteri kadar sulayın ● Aşırı olmadığı sürece güneş alan bir yerde konumlandırın ● Konumunun havadar olması gelişimini de hızlandıracak etkenlerden biri olacaktır