“İhracat nasıl yapılır göstermek istedik”

İkisi de dış ticarette uzman isim. İkisi de bu alanda doktora sahibi. İkisi de üniversitelerde ders veriyor. Kendisi de Kemalpaşalı olan Dr. Ahmet Özken, "Madem ihracatı insanlara anlatıyoruz bu işi anlatmak bir yere kadar. Bir de uygulamasını yapalım ve gösterelim" diyerek ata topraklarında üç yıl önce kiraz bahçesi aldı.

İki yıl önce ise coğrafi işaret alınması için Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği'ni kurdular. Üreticinin en büyük derdi olan "aracıları" devre dışı bırakmak için ihracat kapısını kendileri aralamak istedi. Çin başta olmak üzere bir çok ülkeye gidip fuarlara katıldılar, Kemalpaşa kirazını tanıttılar. Geçen sezon Kemalpaşa'dan Uzakdoğu'ya ilk ihracata imza attılar. Yine durmadılar.

Dr. Ayşe Özken, Kemalpaşa kirazıyla ilgili 300 sayfalık bir rapor hazırladı. Türk Patent Enstitüsü, derneğin başvurusunu değerlendirerek Kemalpaşa kirazını coğrafi işaretle tescilledi. Kemalpaşa kirazının marka yolunda en önemli adım atılmış oldu. İşte Kiraz ailesi ve Kemalpaşa Kirazı'nın yeni başlayan markalaşma yolculuğu.

● Siz gümrük müşavirisiniz, kiraz yolculuğu nasıl başladı?

Bu alanda halen devam ediyoruz. Gümrük müşavirliği dış ticaretin kalbidir. Hem ben hem eşim Dr. Ayşe Özken, üniversitelerde bu konuda dersler de veriyoruz. STK'lar, Oda'lar aracılığıyla da Türkiye'nin dört yanında ihracat dersleri verdik. Ancak uygulamada yer almıyorduk. Bu iş nasıl yapılır bir gösterelim istedik. Fikir buradan çıktı.

ATA TOPRAĞI

● Peki neden kiraz, neden Kemalpaşa?

Çünkü Kemalpaşa Dr. Ahmet Özken'in ata toprağı. Kemalpaşa'nın çok verimli toprakları var. Kiraz ise en önemli ürünü. Ancak gördük ki istenilen başarıyı bir türlü yakalayamamış. Nelerin yanlış olduğunu saptayıp, nelerin doğru yapılması gerektiğinin haritasını belirledik ve kiraz üretimine başladık.

● Neler doğru değil?

Aslında Türkiye kiraz üretiminde 650 bin ton ile ilk sırada. Dünya genelindeki 2.5 milyon ton olan üretimin neredeyse dörtte biri Türkiye'den. Bunun yüzde 12'lik kısmını, yani 80 bin tonunu Kemalpaşa gerçekleştiriyor. Böylesine bir güçlü bir üretime karşın ihracatta maalesef 3 ya da 4. sırada yer alıyoruz. İşte bu, doğru yapılmayan bir şeylerin olduğunu gösteriyor.

DOĞRU SUNUM

● Doğru yapan var mı?

Şili, bizim üçte birimiz kadar bir üretime sahip. Bizde 650 bin ton, Şili'de 200 bin ton üretim var. Şili 1 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Biz ise Türkiye olarak geçen sezon 160 milyon dolarlık ihracat yaptık. Oysa Kuzey Yarım Kürede ilk yetişen kiraz, Kemalpaşa'nın. Böylesine bir avantaja sahipken, ihracatta çok daha yüksek bir noktaya gelmemiz gerekiyor.

● Nedir eksiklik?

Hem Kemalpaşa kirazının marka değeri, hem de topraklarımızın marka değerini doğru bir sunumla anlatamamak. İşte bundan yola çıkıp ilk olarak 'Coğrafi İşaret' tescili için çalışma başlattık.

● Bu tescilin Kemalpaşa kirazına ve üreticiye faydası nedir?

Coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin, satış fiyatları yüzde 10 ile yüzde 200 oranında artıyor. Aslında bu hem ürünün hem sürdürülebilir kalite potansiyelini ortaya koyuyor hem üreticinin daha çok kazanmasına neden oluyor hem de iç piyasada tüketicinin daha ucuza ürün almasına neden oluyor.

UCUZA SAT ÇOK KAZAN

● Üretici daha çok kazanırken tüketici nasıl daha ucuz alabiliyor?

Marka değeri oluşmasıyla aslında ürünlerin pazar piyasası çeşitleniyor. Bir üst çıtaya çıkan ürün, en basit örnekle zincir marketlerde daha iyi yer ediniyor. Bu, üreticinin ürününü; aracı, hal, manav gibi fiyat artırımına neden olan yerleri atlayıp direk ana pazara yönlendirmesine yarıyor. Üretici ürünü daha fazla paraya satarken, arada aracılar olmadığı için tüketiciye normalden daha düşük fiyata ulaşıyor.

● Sırada ne var?

Kemalpaşa kirazını Avrupa'da tescil ettirmek istiyoruz. Çünkü tescilli ürünlerin ihracatları, 20 kat artış gösteriyor. Bunun için çalışmalara başladık bile. Hedefimiz dünya liginde Kemalpaşa kirazıyla birlikte Türkiye'yi ilk sıraya yerleştirmek.

● Ailecek çalışıyorsunuz. Kızlar da bahçede gün boyu çalışıyor.

Evet. Kızlarımız Elif ve Miray da hem eğitimlerine devam ediyor hem de bizimle birlikte sabahın ilk ışıklarında kalkıp hasata katılıyor.

NİHAN YARKENT İNCE