Avkan’dan otelciler için bir başucu kitabı

Sektördeki yiyecek içecek departmanı, ön büro, resepsiyon, satış müdürlüğü ve genel müdürlüğe uzanan serüveninde elde ettiği deneyimler ışığında, sorunları ve çözüm önerilerini bir kitapta topladığını belirten Avkan, bu içerikte bir kitabın ilk defa kaleme alındığını söyledi. "Otel İşletmelerinde Problem Çözmenin Yolları" kitabında 27 farklı başlıkta Türkiye'nin önde gelen üst düzey otel yöneticilerinin yaşadığı olayları anlattığını kaydeden Avkan, "Bu kitabın yayınlanması için Amerika Houston'da New York City Books adındaki yayıneviyle iletişime geçtim. Bu kitabın basımı için benzeri olup olmadığını kontrol ettiler ve bir aylık süre sonunda orijinal bir eser olduğu konusunda hemfikir oldular. Kitabın satışı Amazon. com üzerinden tüm dünyaya yapılıyor. Bu kitabı özellikle sektöre yeni başlayacak olan genç meslektaşlarım ve turizm otelcilik öğrencileri için kaleme aldım. Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamadan, sorunların çözümlerini öğrenebilecekleri bir rehber kitap niteliğinde bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

BEKLENTİLER FARKLILAŞIYOR

Yazım aşaması yaklaşık bir yıl süren kitabın içeriği hakkında bilgi veren eğitmen ve yazar Orkun Avkan, şunları söyledi: "Globalleşen dünyada problemler de farklılaşmaya başladı. Her misafirin kendine has hayat görüşü, kültürü ve talepleri olabiliyor. Kitabımda farklı sorunlar için çözüm yolları var."Avkan, bu yıl içinde 2 yeni kitabı daha okurlarıyla buluşturacağını müjdeledi.